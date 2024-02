"Se debe debatir la reforma al Poder Judicial": Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Al repasar las iniciativas a reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la virtual candidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum dijo que se debe debatir la reforma al Poder Judicial ya que al día de hoy (actualmente) no da justicia al que menos tiene.

"Fortalecer la democracia en el Poder Judicial, es algo que se tiene que debatir, hay que debatirlo, no se puede decir: "No, no, no". Hay que debatirlo. El Poder Judicial hoy (actualmente) no da justicia al que menos tiene como lo mencionó el presidente algo que dijo Morelos en los Sentimientos de la Nación y aún no lo hemos podido construir", señaló en una transmisión en vivo.

Añadió: "¿Dónde está ese Poder Judicial? Ese Poder Judicial debe ser para el México que se está transformando no hay que cerrarse hay que debatirlo".

Sheinbaum también consideró que se debe debatir la reforma para los órganos autónomos, ya que dijo que no solamente se pueden cerrar los ojos y decir no al debate.

"(...) ya ven que la oposición a todo le dice que no", mencionó Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, la exmandataria capitalina hizo un recuento de las 18 reformas constitucionales del mandatario federal como la del reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, derecho a la salud, derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y el derecho a una pensión digna, y criticó que hubo reformas regresivas en 1997 con Ernesto Zedillo como Presidente y en el 2007 con Felipe Calderón.

Asimismo, Sheinbaum mencionó la propuesta para la prohibición del maltrato animal, y señaló que sería la constitución más vanguardista del mundo.

"Yo creo que vamos a ser de las Constituciones más vanguardistas y es muy importante porque primero hay que proteger a los animales, pero además cuando hay violencia contra un animal de compañía, esa violencia se transforma o es parte de una violencia contra la sociedad".

Por último, Sheinbaum recordó a sus simpatizantes que arrancará su campaña en el Zócalo capitalino el 1 de marzo, y advirtió que hay una campaña negra que está acompañada de noticias falsas, por lo que pidió a la población estar alerta.

"Hay que estar con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, porque lo hemos platicado aquí en el podcast, lo que significan las noticias falsas, las fake news y cómo van construyendo este esquema porque van a seguir. Nosotros somos no a la corrupción, no a los privilegios, no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, pero sí a la igualdad, sí a los derechos, sí a la libertad, a la democracia, sí al bienestar del pueblo de México, pues del otro lado es pura crítica´´, comentó.

Sheinbaum visitará este jueves el estado de Hidalgo, y en los siguientes días Baja California y Baja California Sur, así como Sonora.

Mientras tanto, Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una reunión con directivos de Bank of America, Bernard Mensah, Augusto Urmeneta y Emilio Romano; y que coincidieron en que vienen años muy buenos para México.