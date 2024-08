Paro en PJ por asunto político.- Sheinbaum

La Presidenta electa Claudia Sheinbaum afirmó que trabajadores judiciales se fueron a paro por un asunto político, no laboral, y cuestionó que estén cobrando sin laborar.

"¿Sugeriría a los diputados de Morena que atiendan a los trabajadores en paro para salvar esta crisis laboral?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"Pero no es una crisis laboral, es una decisión de trabajadores del Poder Judicial, jueces, de irse a paro por un asunto político", respondió.

"Porque no se están afectando sus derechos laborales, se respetan... nosotros respetamos cualquier manifestación pública, (pero) también podemos decir nuestra opinión".

Sheinbaum recalcó que el diálogo con los inconformes está, aunque no se trate de un asunto laboral.

En la conferencia se proyectó un video de la legisladora Julieta Ramírez, en el que la morenista pide a los trabajadores judiciales en paro que no cobren su sueldo.

"¿Sí saben cuánto cobra un juez al mes, más o menos, de sueldo? Más de 150 mil pesos mensuales, un juez", precisó Sheinbaum al término del video.

"Se respeta su protesta, (pero) sí es muy importante que el pueblo de México sepa que cuando un trabajador asalariado se va a paro o a huelga, no cobra salarios. Ya después, cuando se levanta la huelga, se negocia si hay pago de salarios caídos etcétera, pero aquí ellos se están yendo a paro cobrando su sueldo".

Es interesante lo que dice la legisladora, añadió, porque más allá de lo jurídico sí es un tema de qué están defendiendo con este paro y siguen cobrando su sueldo sin trabajar.

Sheinbaum insistió que los empresarios e inversionistas no tienen de qué preocuparse por la reforma judicial, ya que México tendrá un mejor sistema de justicia.

"Quien conoce el Poder Judicial, incluidos inversionistas, saben de los problemas de corrupción que hay ahí", comentó sobre las advertencias de calificadoras.

"Al contrario, van a estar más resguardadas sus inversiones y va haber un Poder Judicial que va atender a ricos y a pobres por igual y que no va tener un intercambio monetario ilegal para poder sacar una resolución. No tienen por qué preocuparse o sacar estos comunicados. No es correcto lo que están planteando ahí, quizá están mal informados".

Sheinbaum también se dijo emocionada de que Ifigenia Martínez le entregará la Banda Presidencial el próximo 1 de octubre en San Lázaro.

"Ifigenia pues es una mujer muy consecuente, su actuación como directora de la Facultad de Economía en el 68. En el momento que es parte de la corriente democrática en el 87, desde el 88 ha sido muy consistente", expresó la futura Mandataria.

"Es una de las mujeres que ha abierto brecha a muchísimas mujeres en México, entonces me da mucho orgullo que hayan elegido las diputadas y diputados para que sea (ella)". Mi esposo lleva el gasto La ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México también comentó que su esposo, el doctor Jesús María Tarriba, lleva el gasto de la casa ahora que no está percibiendo un salario.

"Muchos, incluida mi persona, pues no tenemos una remuneración mensual, sí tenemos apoyos pues, evidentemente. Pero yo pues lo que gasto en mi casa pues... ahora lo lleva a mi esposo, el gasto de la casa", afirmó.

En el caso de su equipo, Sheinbaum precisó que muchos están trabajando de manera voluntaria esperando a incorporarse a su equipo de gobierno.

Detalló que Morena financió sus gastos, incluidos vuelos, hasta que recibió la constancia de Presidenta electa, la semana pasada. La morenista añadió que en lo que va del periodo de transición ha recibido 920 peticiones ciudadanas y en la medida de lo posible hacen gestiones con las áreas respectivas.