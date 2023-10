No es autoritario elegir por medio del voto a ministros: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO

En un encuentro con militantes en Baja California, Sheinbaum recordó que, en su visita a Los Ángeles, California, los mexicanos en Estados Unidos le informaron que los jueces e incluso las comisiones de agua se eligen mediante el voto popular, por lo que reiteró que van a seguir avanzando en democratizar el país.

"Cuando se trate de ir a ejercer nuestro derecho, no puedo decir más porque el INE nos sanciona vayamos todos juntos porque también estamos trabajando en la democracia del país. Dicen que es terrible si los jueces se eligen por el pueblo de México que es una propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer-sábado-estuvimos en Los Ángeles con nuestros paisanos y paisanas y les pregunte: ¿Aquí en Estados Unidos se eligen a los jueces? Y todos dijeron: "Sí"".

Agregó: "¿Por qué nosotros no podemos elegir a los jueces por voto popular? Dicen que eso es autoritario, eso no es autoritario eso es democracia. Por eso queremos seguir avanzando en los derechos del pueblo de México y en democratizar a nuestro país".

En compañía del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, Sheinbaum Pardo aseguró que del lado de la oposición se encuentran todos los políticos del viejo régimen ya que su proyecto de nación está siendo construido por José Ángel Gurría, de quien dijo que es "un neoliberal definido que va a poder definir él de un proyecto de nación sino es regresar al pasado".

"Y de nuestro lado hay científicos, académicos, expertos, militantes de Morena que están construyendo el México del presente y el México del futuro y es que México cambió en diciembre del 2018 y se quedó atrás el viejo modelo que solamente miraba a unos cuantos y que se apoderó de la corrupción como forma de gobierno y que abandonó sectores enteros de la población".

La exmandataria capitalina detalló que lo que se va a definir el siguiente año es si sigue la transformación o se regresa al pasado donde se pensaba que la educación era un privilegio para los jóvenes, así como el agua, salud y a la vivienda, entre otros, pero aclaró que esos derechos del pueblo mexicano.

"Son derechos del pueblo de México, no soy privilegios y hasta de esos gobiernos que decidieron que Pemex debía privatizarse, Comisión Federal de Electricidad debía privatizarse que la explotación del litio era para el extranjero, que las minas debían concesionarse, pero nosotros que decimos que son empresas estratégicas del pueblo, por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador las ha rescatado".

En tanto, Sheinbaum reiteró el llamado a los habitantes de Baja California a crear comités de la defensa de la transformación y a no confiarse, pese que estén arriba en las encuestas.

"No por qué vamos arriba 50 puntos en las encuestas, modestamente, por eso estamos llamando a organizarnos".

Y ante docentes estatales, Sheinbaum pidió que también se conformen comités de Morena en cada universidad para que no haya ningún solo rechazado en la educación superior y media superior.

Recordó que en el 2018 fue elegida Jefa de Gobierno, y aseguró "las mujeres, no por nada, pero si gobernamos bien, pero tiene que ser dos brazos, no se puede disociar porque es mujer y es trasformación, no es solamente un asunto de género".

"Siempre he dicho que es tiempo de mujeres, pero de mujeres transformadoras que nunca nadie más nos diga a las mujeres "calladito te ves más bonita" eso ya no (...) México ya no se escribe con "M" de machismo, ahora se escribe con "M" de mujer transformadora".