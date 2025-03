"Es tiempo de defender a México": Sheinbaum llama a asamblea en el Zócalo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó al pueblo de México a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo domingo 9 de marzo a las 12:00 horas, en la que dará a conocer las acciones arancelarias y no arancelarias que realizará en respuesta a la decisión unilateral del Gobierno de Estados Unidos de imponer 25 por ciento de aranceles a las exportaciones mexicanas, pese al Tratado Comercial que existe entre ambas naciones.

Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía; debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita Nación". Claudia Sheinbaum Presidenta de México

"Convoco a las mexicanas y mexicanos a una Asamblea Informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12:00 del día, para compartirles las acciones que emprenderemos y entre todos afrontar juntos este desafío. Orgullosamente, somos un país libre, independiente y soberano. Juntas y juntos saldremos adelante", resaltó durante su conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".

Destacó que es tiempo de la defensa de México y de su soberanía, con tranquilidad y cabeza fría.

"Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero: es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación", agregó.

Puntualizó que la aplicación de medidas arancelarias y no arancelarias no tienen el propósito de iniciar una confrontación económica o comercial; sin embargo, aseveró que es inconcebible que no se piense en el daño que se está haciendo a las economías y a los pueblos de los dos países.

"Nadie gana con esta decisión, por el contrario, afecta a los pueblos que representamos", sostuvo.

Aseguró que, desde el inicio de su administración, el 1 de octubre de 2024 el Gobierno de México ha encabezado acciones contundentes contra la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo.

"Las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés) muestran que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos, provenientes de México, se redujeron en 50 por ciento, de octubre de 2024 a enero de 2025", destacó.

Además, informó que en estos cinco meses de gobierno se han asegurado 6 mil 998 armas de fuego, de las cuales 75 por ciento provienen de Estados Unidos; 121.4 toneladas de drogas, incluyendo mil 260 kilogramos y un millón 332 mil 126 pastillas de fentanilo; se han desmantelado 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas e incautado la cifra histórica de 26.4 toneladas de cocaína en operaciones marítimas; se detuvieron 13 mil 858 personas por delitos de alto impacto y, recientemente, fueron trasladadas a Estados Unidos 29 personas privadas de su libertad, acusadas de graves delitos relacionados con violencia y narcotráfico a EUA, esto en beneficio de la seguridad de ambos países, lo cual ha permitido disminuir 15 por ciento los homicidios dolosos, entre octubre 2024 y febrero 2025.

"Por ello, somos enfáticos: no hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Lo hemos dicho de diferentes formas, cooperación y coordinación, sí; subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta. Somos naciones iguales", comentó.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que el gobierno de Estados Unidos debe hacerse cargo de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes en ese país, y que representa un problema de salud pública profunda.

"Asimismo, deben actuar contra los grupos delictivos que internan de manera ilegal, a través de sus puertos y aeropuertos, los precursores de fentanilo, así como a la delincuencia que produce, distribuye y vende ilegalmente el fentanilo y otras drogas, en su territorio, envenenando a sus habitantes", refirió.

Destacó que, de acuerdo con un estudio del Instituto Cato de Washington, el 80 por ciento de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos por tráfico de fentanilo, entre 2019 y 2024, fueron ciudadanos estadounidenses. Incluso, refirió que la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos informa que el 81.9 por ciento de los procesados por tráfico de drogas son de nacionalidad estadounidense.

Además, recordó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció, el pasado 8 de enero, que el 74 por ciento de las armas de alto poder incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos.

"Quiero dejar claro que nosotros siempre buscaremos una solución negociada, como lo hemos propuesto, en el marco de respeto a nuestras soberanías. Pero la decisión unilateral que toma Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país y afecta a nuestros pueblos", agregó.

Aseguró que la economía mexicana está fuerte, gracias a que desde hace seis años se ha fortalecido el mercado interno; se crean empleos mediante la inversión pública; se aumenta el salario mínimo y se han fortalecido los Programas para el Bienestar.

"Tenemos una economía fuerte y, sobre todo, un pueblo empoderado, consciente, que se ha convertido en la principal fuerza política y motor del desarrollo de nuestro país dijo".

Señaló que el Gobierno de México continuará buscando el diálogo con Estados Unidos para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad.

Abre EU posibilidad de acuerdo con México





Ciudad de México

El Universal

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este martes una guerra comercial contra los tres mayores socios de Estados Unidos en esa materia, provocando represalias inmediatas de México, Canadá y China, y sumiendo a los mercados financieros en una espiral descendente hasta que, por la tarde, el secretario de Comercio adelantó que este miércoles podría anunciarse algún acuerdo con México y Canadá.

"Creo que [Trump] va a llegar a un acuerdo con ellos. No va a ser una pausa, nada de esas cosas de pausa, pero creo que va a resolver: ´Tú haces más y nos encontramos en el centro de alguna manera´, y probablemente lo vamos a anunciar mañana", dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en entrevista en la cadena Fox Business.

Subrayó que "Tanto mexicanos como canadienses estuvieron hablando por teléfono conmigo todo el día, tratando de demostrar que lo harán mejor y el presidente está escuchando, porque él es muy, muy justo y muy

razonable".

Lutnick precisó que si se cumplen las reglas del T-MEC, Trump consideraría un alivio: "Si vives bajo esas reglas, entonces el mandatario consideraría darte un alivio". Si no, agregó, "tendrás que pagar los aranceles".

Trump defiende su postura

En su primer discurso ante el Congreso, Trump defendió la aplicación de aranceles a México y Canadá.

Se quejó de que durante décadas "Los países se han aprovechado de Estados Unidos. No vamos a seguir permitiéndolo. Se ha dicho mucho de México y Canadá. Tenemos enormes déficits con esos países y han permitido que entre el fentanilo, matando a cifras sin precedentes de estadounidenses. Subsidiamos a Canadá y a México en cientos de miles de dólares. No lo vamos a hacer más", señaló.

Trump no dejó pasar la entrega, por parte de México, de 29 narcos a Estados Unidos: "Pero necesitamos que México y Canadá hagan más. Necesito que detengan el fentanilo", insistió el estadounidense.

Tras recordar la designación de cárteles mexicanos, de Venezuela y El Salvador como terroristas, afirmó que "los cárteles han lanzado una guerra contra Estados Unidos y es hora de que Estados Unidos responda.

"Si los productos no se hacen en Estados Unidos, se va a pagar un arancel, en algunos casos muy sustancial... A partir del 2 de abril, aranceles recíprocos. Lo que sea que nos cobren, nosotros se los vamos a cobrar. El mismo arancel que nos impongan, los impondremos. Si nos quieren sacar del mercado, nosotros impondremos las reglas para sacarlos a ellos".

Según Trump, "los aranceles no son sólo para proteger los trabajos de los estadounidenses, sino el alma de nuestro país. Le van a devolver la grandeza a nuestro país". Reconoció que pueden provocar "una sacudida", pero aseguró que "no será muy grande".

Reacciones de China y Canadá

Fue un martes de reacciones fuertes a la entrada en vigor, a la medianoche, de aranceles de 25% a las importaciones mexicanas y canadienses. Estados Unidos también duplicó el arancel que impuso el mes pasado a los productos chinos al 20%.

Las nuevas tarifas aduaneras aumentaron el precio de algunos productos como aguacates, camisetas y coches, y afectan a otros como la cerveza o el tequila.

Los productos importados de Canadá y México, socios de Estados Unidos en el acuerdo de libre comercio de América del Norte T-MEC, se ven sometidos a aranceles de 25%, y de 10% para los hidrocarburos canadienses.

Beijing respondió con aranceles de hasta 15% sobre una amplia gama de exportaciones agrícolas estadounidenses, incluidos el pollo, el cerdo, la soya y la carne de res. Además, amplió en unas dos docenas el número de empresas estadounidenses sujetas a controles de exportación y otras restricciones.

La reacción más fuerte vino de Canadá. El primer ministro saliente, Justin Trudeau, afirmó que su país impondrá aranceles a más de 100 mil millones de dólares en productos estadounidenses en el transcurso de 21 días.

"Hoy, Estados Unidos lanzó una guerra comercial contra Canadá, su socio y aliado más cercano, su amigo más cercano. Al mismo tiempo, están hablando de trabajar positivamente con Rusia, apaciguando a Vladimir Putin, un dictador mentiroso y asesino. Que alguien me explique eso", declaró Trudeau.

Acusó a Trump de tratar de socavar "la economía canadiense" para luego "hablar de la anexión" del país. "Nunca seremos el estado número 51" de Estados Unidos, aseveró el canadiense.

Trudeau estimó que los aranceles fueron una decisión "tonta" de Trump y reiteró que nada "justifica" estas medidas.

"Los canadienses somos razonables y educados, pero no nos echaremos atrás en una lucha, no cuando nuestro país y el bienestar de todos en él están en juego en este momento", advirtió el premier, visiblemente molesto.

Trudeau aseguró que todos los países son "conscientes de que, si el gobierno estadounidense está dispuesto a hacer esto a su propio aliado, vecino y amigo más cercano, todo el mundo es vulnerable a una guerra comercial", advirtió.

En ese sentido, dijo que buscará "cooperación" con México.

"En los años recientes hemos redoblado los esfuerzos para trabajar con México, que también fue afectado por los aranceles. Veremos nuevas formas de trabajar juntos y darnos apoyo mutuo para enfrentar estos aranceles", agregó.

Trump no tardó en responder y amenazar a Canadá con una escalada mayor.