Sheinbaum da positivo a covid-19 por segunda ocasión

Así lo dio a conocer esta noche en su cuenta de Twitter: "Les informo que salí positivo a Covid. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse".

El anuncio del contagio de Sheinbaum ocurre apenas tres días después de que fue de las principales oradoras en el acto masivo de Morena en Toluca, Estado de México, en el que todo el tiempo se le vio sin cubrebocas.