No existe un narcoestado como en el sexenio pasado: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su Sexto Informe de Gobierno que en México no existe un narcoestado como ocurría en el Gobierno anterior.

"A diferencia de lo que sucedía en sexenios neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de derechos humanos y tampoco existe un narcoestado como el que se configuró en el sexenio antepasado", dijo.

Desde el Zócalo capitalino, el Mandatario federal dijo que el no permitir el contubernio entre autoridades y la delincuencia ha llevado a la reducción de los crímenes en el País.

"Otra cosa que es importante no permitir: el contubernio entre autoridades y delincuencia, eso nos permitió bajar, reducir al mínimo los crímenes de funcionarios públicos, los crímenes de políticos, eso -toco madera- no lo hemos padecido", mencionó.

El titular del Ejecutivo federal dijo que, según el Inegi, la percepción de inseguridad en el País es la "menos mala" de los últimos 10 años.

"Según la encuesta trimestral de Inegi, la percepción en materia de inseguridad es la mejor o menos mala de los últimos 10 años, es el 59.4 por ciento, 15.5 por ciento menos que cuando inició nuestro Gobierno", añadió.