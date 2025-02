Presume SAT aumento en recaudación

CIUDAD DE MÉXICO.- Antonio Martínez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, destacó que en enero de 2025 se recaudó 5.1% más en términos reales que en el mismo periodo de 2024.

De acuerdo con el reporte que presentó en la mañanera, en enero de 2025 hubo Ingresos Tributarios por 517 mil 416 millones de pesos, un aumento de 5.1% en términos reales respecto a enero de 2024, cuando se recaudaron 475 mil 066 millones.

En Ingresos No Tributarios, reportó 58 mil 957 mdp, un aumento real de 61.3% respecto a enero de 2024, cuando se obtuvieron 35 mil 283 mdp.

El total de Ingresos en enero de 2025 fue de 576 mil 373 millones de pesos, un aumento real de 9.0% con respecto a enero de 2024, cuando fueron de 510 mil 349 millones de pesos.

En tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que se acabó el régimen de corrupción y privilegios y dijo cuando "todos cumplimos con la ley" se tienen buenos resultados.

"Se acabó el régimen de corrupción y privilegios. Cuando no hay corrupción, cuando no hay privilegios a alguien para que unos paguen impuestos y otros no, cuando todos cumplimos con la ley entonces se tienen buenos resultados".

"Agradecer a todas y a todos los impuestos".