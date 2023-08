SEP señala a ministro por falta de libros en Chihuahua y Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el inicio del ciclo escolar 2023-2024, Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), acusó que por decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, en Chihuahua y Coahuila no se han entregado los libros de texto gratuitos.

En la conferencia mañanera de este lunes 28 de agosto del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Ramírez Amaya indicó que se han repartido 95.6 millones de libros en las escuelas de 26 estados.

"Donde no se han podido repartir los libros es en el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila porque, tanto la gobernadora Campos (PAN) y el gobernador Riquelme (PRI), han establecido una controversia constitucional y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan, por eso, los alumnos de educación básica de esos estados no los tienen.

"Es una decisión que tomó el ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte de Justicia", dijo la secretaria de Educación ante López Obrador.

Agregó que en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán aún no se han repartido los libros: "Esperamos que esto avance, sin embargo, la decisión sobre la utilización de los libros de texto gratuito tendrá que recaer en madres, padres de familia, maestras y maestros".

"Por parte de la Secretaría de Educación Pública, con excepción de Chihuahua y Coahuila, nosotros decimos que no hay impedimento jurídico para que nosotros cumplamos con la responsabilidad que nos corresponde, que es entregar materiales para garantizar la educación", dijo Leticia Ramírez al destacar una educación humanista, científica, multicultural e inclusiva.

Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se entregarán casi 4 millones de libros de texto gratuitos a un millón 400 mil alumnos de educación básica pública, quienes hoy inician el ciclo escolar 2023-2024 en la capital de la República

En las instalaciones de la Escuela Primaria de Participación Social No. 2, alcaldía Venustiano Carranza, el jefe de gobierno de la capital manifestó que los libros de texto gratuito son un derecho a los niños, además de ser un factor de cohesión social, cultural y de identidad nacional.

"Se están incorporando a clases un millón 400 mil alumnos de educación básica, fundamentalmente la gran mayoría -un millón 200 mil de educación básica publica-, y quiero informar que se están repartiendo aquí en la Ciudad de México casi 4 millones de libros de texto gratuito.

"Estos libros son un derecho de los niños y los niños y son un factor de cohesión social, de cohesión cultural, de cohesión de identidad nacional, y además, un gran apoyo para las familias, para los padres de familia. Por lo tanto, precederemos en la Ciudad de México con esta entrega de libros de texto gratuito que, insisto, son un derecho de la infancia y una obligación de los gobiernos entregarlos a los niños", dijo.

Gobernador priista de Durango garantiza entrega de libros

Esteban Villegas Villarreal, gobernador priista de Durango, se enlazó a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador desde la Escuela Primaria "Ing. Jesús Tebar Rodríguez", de Victoria de Durango, donde reportó "todo bien" con la llegada de 400 mil estudiantes a las escuelas.

Villegas Villarreal garantizó la entrada de los libros de texto gratuitos: "Pero aparte acá Presidente, por sus instrucciones de igualdad y equidad que nos ha dado, estamos entregando 400 mil uniformes gratuitos a niños de preescolar, primaria y secundaria".

Indicó que este ciclo escolar 2023-2024 lo arrancarán con mil aulas digitales y la entrega de 400 mil paquetes de útiles escolares.