Sentencia histórica por ataque con ácido

Sánchez fue atacada con ácido por su expareja y padre de sus hijas. Poco importaron las tres denuncias que la mujer había puesto contra su agresor por violencia familiar, sustracción de menores y violación. Tampoco importó que un año antes del ataque, el agresor le asestara cuatro puñaladas para matarla; las autoridades no vieron los antecedentes de violencia. El 20 de febrero de 2014, García llegó a casa de la madre de Sánchez donde ésta se resguardaba junto a sus hijas y le arrojó una botella con ácido en la cara y el cuerpo. Ocho meses estuvo internada en un hospital recuperándose de las heridas. Las secuelas que aquel ataque dejó en su cuerpo y en su vida jamás pudieron borrarse. Hasta la fecha, Carmen Sánchez se ha sometido a 64 cirugías. "Las mujeres que sobrevivimos a un ataque con sustancias químicas de estas características no es suficiente con estar vivas, queremos vidas libres, plenas y gozosas", ha reivindicado la también activista.

Así empezó una ardua batalla política y judicial para que su agresor fuera detenido y para que los ataques con ácido contra las mujeres en México no sean considerados sólo un delito de lesiones, como sucede en la mayoría del país, si no como intentos de feminicidio. En ese sentido, Ciudad de México y Puebla promovieron este año varias reformas para incluir la violencia ácida en sus códigos penales y aumentar las penas contra los agresores.

Cadena de negligencias

- Cuando fue atacada, Carmen Sánchez tuvo que lidiar con toda una cadena de negligencias y errores que convirtieron su lucha por conseguir justicia en un infierno.

- Mientras su agresor la seguía amenazando de muerte, las autoridades la revictimizaron y la Fiscalía del Estado de México trató de dar carpetazo a su caso.

- Por fin, el 6 de mayo de 2021, siete años después del ataque, Efrén García fue detenido y vinculado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

- "No sólo estar viva es suficiente. La violencia machista y el ácido me arrebataron mi identidad, mi libertad y me dejó afectaciones físicas, psicológicas y psicoemocionales", ha señalado al salir del juzgado este jueves.