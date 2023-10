Llama senador venganza a recorte al PJF

CIUDAD DE MÉXICO .- El senador Germán Martínez atribuyó a una "locura de venganza presupuestal" del Presidente Andrés Manuel López Obrador los intentos de eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial.

"Hay ahí una venganza porque la Corte no se arrodilla. La 4T, Morena y el Presidente buscan corrupción donde no se arrodillan, no la buscan en la CFE porque ahí se arrodillan, no la buscan en Segalmex porque ahí se arrodillan, no la buscan en el Instituto para devolver al Pueblo lo Robado", argumentó.

Martínez Cázares, coordinador del Grupo Plural, salió en defensa de los trabajadores del Poder Judicial, quienes, dijo, son los más "modestos" que resentirán la probable extinción de los fideicomisos.

"Se les está disminuyendo su salario y se les está disminuyendo su aportación a los fideicomisos. Yo he dicho que los fideicomisos no son malos, que se deberían regular los privados y los públicos, pero fideicomisos los tiene el Senado, los tienen los militares. Entonces, no todos los fideicomisos son malos y en el Poder Judicial lo que hay es una venganza por la resolución de todos los asuntos que escondió en el cajón en la toga de Arturo Zaldívar y se resolvieron ahora en la época de Norma Piña", sostuvo.

El senador ex morenista dijo que esperaba detuviera la "venganza" presupuestal.

En todo caso, explicó, está abierta la posibilidad de que los trabajadores puedan presentar acciones de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte resuelva.