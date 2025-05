Senado presentará impugnaciones contra candidatos al PJ: Noroña

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que será el domingo cuando se presentarán formalmente las impugnaciones ante el TEPJF contra un "puñado" de candidaturas al Poder Judicial, que no cumple con los requisitos de elegibilidad constitucional.

Aseguró que el equipo jurídico de la Cámara Alta, está listo para presentarlas.

El senador por Morena argumentó que se trata de jueces y juezas que, han favorecido a grupos criminales, lo que representa una falla que debe corregirse.

"Nosotros creemos que de una vez, vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral, pero ya señalamos razones con argumentos muy fuertes", agregó.

"Estamos en tiempo, porque ese tipo de impugnaciones no tienen plazo. En cualquier momento que tengas información sobre la falta de idoneidad... no vamos a meter ninguna impugnación que no sea sólida", dijo.

Fernández Noroña enfatizó que las impugnaciones se presentarán formalmente el domingo, luego del Consejo Nacional de Morena, y lo hará junto con el diputado Sergio Gutiérrez Luna.

Subrayó que no se presentará ninguna impugnación que no esté sustentada.

En su videocharla recordó que se retiró una impugnación al acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las candidaturas para integrar el Poder Judicial, ya que no está en desacuerdo con este.

No obstante, sostuvo que existen precedentes en los que candidaturas han sido retiradas antes de aparecer en las boletas electorales, contrario a lo sostenido por el INE, que argumenta que las revisiones deben darse después de las elecciones.

Noroña afirmó que cuentan con datos firmes y que se han reencauzado los esfuerzos jurídicos para proceder con fundamento.