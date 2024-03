Cancelación de 2 candidaturas de Movimiento Ciudadano al Senado por el INE

El Consejo General del INE canceló las candidaturas al Senado de Eliseo Fernández, en Campeche, y Alberto Esquer, en Jalisco, pues el partido no cumplió con colocar a mujeres en entidades competitivas.

Ambos políticos, que ya estaban en campaña, ocupaban la primera fórmula, por lo que serán sustituidos por las dos mujeres que el partido colocó en segunda fórmula: Dulce María Dorantes, en Campeche, y Mirza Flores, en Jalisco.

Los representantes de Movimiento Ciudadano acusaron al INE de aplicar una metodología arbitraria, como fue el sorteo, después de que el partido no modificó sus listas para garantizar la competitividad.

Les pidieron "sensibilidad" para resolver el problema. Sin embargo, ante la negativa de los consejeros, advirtieron que recurrirán al Tribunal Electoral.

Morena y el PT respaldaron a Movimiento Ciudadano, y afirmaron que el INE se inventa procedimientos para afectarlos.

Las consejeras electorales defendieron la metodología, y acusaron a los partidos de realizar trampas para favorecer a hombres, pues en las entidades donde tienen más competitividad colocaron a políticos, dejan a las mujeres en segundas posiciones o en lugares donde tenían desventaja para ganar.

"Me parece que si hay que buscar alguna responsabilidad, pues es de parte del partido político que no cumplió en sus términos lo normado que conocía desde el 25 de noviembre de 2023, que se fue a impugnar y que a partir de esa impugnación quedó firme el propio acuerdo.

"Lo importante es que habrá mujeres ahí en las candidaturas, cumpliendo con los requisitos para la paridad, con la certeza que se había definido con antelación, y me parece que esto es lo más relevante", dijo la consejera Claudia Zavala.

La representante de MC, Ivonne Ortega, estaba tan enojada que explotó: "Bendito Dios no eran consejeras ustedes cuando yo fui candidata a presidenta municipal, porque si no, desde su óptica, yo no hubiera podido competir a la presidencia municipal, porque mi pueblo es un pueblo de mil 200 habitantes".

Insistió en que estaban malinterpretando el feminismo, y defendió que Movimiento Ciudadano era el partido con más mujeres en candidaturas.

En respuesta, las consejeras le advirtieron que quizá sí, pero no donde tenían que estar.

La consejera Carla Humphrey insistió en que se le dieron tres semanas al partido, y no lo hizo, por lo que al observar que tenían seis candidatos en estados de alta competitividad y sólo cuatro mujeres, no lo podían dejar pasar.

"No es sorpresa para nadie y los registros fueron justamente el 29 febrero. Estamos hoy a 21 de marzo, sin tener claridad de cuáles son las personas registradas para contender por los cargos de elección popular y la ley establece claramente la salida, precisamente, porque ha sido constante el que los partidos políticos, pues intenten burlar con distinto tipo de estrategias, el postular a las mujeres en los bloques que les permitan claramente estar en los órganos o integran los órganos", recriminó a los partidos.