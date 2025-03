Opacidad en el Senado: Falta de transparencia en viáticos y viajes

Ciudad de México.- En la Cámara alta, la asignación de viáticos y costo de boletos de avión para senadores permanece en total opacidad.

Desde septiembre pasado, cuando se instaló la actual 66 Legislatura, no se tiene un solo registro de los viajes que los parlamentarios han efectuado, ni al extranjero ni a ciudades mexicanas.

En medio del escándalo que ha generado el viaje a Estrasburgo, Francia, del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña (en Business Class, México-París), la página oficial del Senado no guarda registro alguno de los viajes de los legisladores.

En las legislaturas 64 y 65, que abarcan el periodo 2012-2018, la página de la Secretaría General de Servicios Administrativos dio cuenta de los viajes. Y cada registro tenía datos del costo de los vuelos y de los viáticos asignados, con manga ancha en los dos casos.

El jueves pasado, la senadora priista Carolina Viggiano exigió a Fernández Noroña que aportara toda la información relacionada con su viaje a Estrasburgo, sede de la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamento. “Tiene que dar una explicación a todo mundo, no sólo al pleno. Aquí están muy limitados los viajes; nosotros, por ejemplo, cuando queremos viajar, viajamos con nuestros propios recursos”, afirmó.

“Si nos invita alguien a salir, obviamente es un viaje oficial, pero yo he salido y he pagado con mis propios recursos. En una sola ocasión que salí, incluso la propia Mesa Directiva dijo que no había recursos para salidas”, agregó.

El pasado 3 de septiembre, a propuesta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, el pleno aprobó el nombramiento Óscar Trinidad Palomera Cano como secretario general de Servicios Administrativos del Senado de la República.

Palomera Cano es un funcionario muy allegado al coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández.

De hecho, Palomera Cano es el suplente de su paisano López Hernández, y cuando éste era secretario de Gobernación fue coordinador de Estrategia Institucional y Agenda.

El responsable administrativo del Senado fue también secretario de Administración e Innovación Gubernamental cuando el ex Secretario de Gobernación era Gobernador de Tabasco. El allegado a López Hernández es el responsable del manejo de una bolsa de 4 mil 900 millones de pesos, presupuesto asignado para 2025.

Fuentes del Senado afirman que López Hernández tiene la última palabra en cuestiones de dinero.

Una de esas fuentes señaló a REFORMA que el senador morenista Emmanuel Reyes Carmona se acercó al coordinador del grupo para pedirle apoyo para un viaje a España, puesto que había recibido una invitación.

--Adelante, pero que vaya alguien más contigo --ofreció el tabasqueño.

--Es que solamente me invitaron a mí --repuso el guanajuatense.

--Necesito que alguien más te acompañe y te autorizo --insistió López Hernández.