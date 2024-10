Leyes secundarias de Reforma Judicial avanzan en el Senado

En reunión extraordinaria, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general, con el voto en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, las iniciativas de leyes reglamentarias de la reforma judicial que modifican y adicionan la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdéz, destacó que se trata de establecer reglas claras para la elección -por vez primera- de los cargos del Poder Judicial de la Federación.

"En ambos casos, los dictámenes garantizan que quienes decidan participar tengan a salvo sus derechos y puedan impugnar en caso de no estar de acuerdo con la determinación de no poder contender para ser candidatos a los cargos de jueces, magistrados o ministros", indicó.

La bancada del PAN participó bajo protesta porque "existen varias suspensiones respecto del procedimiento y mientras estos amparos no sean resueltos de fondo, es un desacato y una irresponsabilidad" de Morena.

El senador panista, Ricardo Anaya, advirtió que no nos podemos sentir orgullosos de aprobar una reforma en donde Morena va a tener el control de quienes aparecerán en las boletas, "y me hago cargo de mis palabras, refuten esa afirmación".

"Están engañando a la gente, diciendo que van a poder votar de manera libre, directa y secreta, porque ustedes van a definir quién aparece en la boleta. No va a haber una persona en la boleta que no esté palomeada por ustedes", recalcó.

Además, alertó que el Tribunal de Disciplina tendrá la facultad de destituir a cualquier juez o a cualquier magistrado.

La senadora de Morena, Verónica Camino Farjat, aseguró que no hubo violacion alguna al procedimiento para aprobar la reforma judicial y acusó a la oposición de tratar de tumbarla a como dé lugar, pero advirtió que va a fracasar.

"No hay forma alguna de que proceda ni una suspensión ni una acción de inconstitucionalidad, pero siguen intentando utilizar chicaneadas a diestra y siniestra y no lo van a lograr, porque aquí no vamos a parar. Nos aseguraremos que únicamente las impugnaciones debidamente justificadas que demuestren que se han cometido errores determinantes para el resultado de la elección puedan prosperar", remarcó.

Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, denunció que la reforma judicial y la legislación secundaria se han impulsado de manera precipitada, sin dar tiempo para la reflexión y el análisis.

"Hoy vemos con preocupación que no se está dando ese espacio que se señaló justamente para que sea en la elaboración de estas leyes secundarias que podamos atemperar las omisiones, los errores y todos estos señalamientos que en su momento ya hicimos", lamentó.

Tras aprobar el dictamen en lo general con 22 votos a favor y 6 en contra, las comisiones continúan la sesión para desahogar las reservas y posteriormente votar en lo particular.