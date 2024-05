Mueren calcinados 6 niños y su abuela en Morelia

MORELIA, Mich.- Los cuerpos de seis niños y su abuela fueron rescatados de entre los escombros, luego de que esta madrugada se incendiara su casa, en una colonia popular de la ciudad de Morelia.

El siniestro ocurrió al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Juan Escutia de la colonia popular Lomas de la Aldea. Vecinos cuentan que cerca de las 4:30 de la mañana, percibieron un fuerte olor a gas, pero pocos minutos después, escucharon un estallido. Las columnas de fuego iluminaron la oscura calle y el pánico creció por temor a que hubiera personas adentro de la vivienda y que las llamas se extendieran a otras casas.

"¡Chingada madre!... ¡Los pobres niños!", recuerda Rosalía, que fue el grito de su esposo al ver que ya ardía la casita construida de madera y cartón, a tan solo unos metros de la suya.

Ante la ausencia de los bomberos y cuerpos de auxilios del municipio de Morelia, los vecinos buscaron la manera de apagar el fuego y sacar a las víctimas de entre las llamas. Fue hasta 90 minutos después que los bomberos y socorristas llegaron al lugar y confirmaron que entre los escombros había seis cuerpos calcinados.

Las víctimas fueron identificadas como Roberto, Ángel, Ricardo, Birlan, Tadeo y Santiago, de 13, 10, 7, 4, 10 y 4 años de edad, respectivamente. El séptimo cuerpo rescatado fue el de Grisel, de 66 años de edad y abuelita de los menores, quien, a decir de los vecinos, los criaba y los mantenía. De los papás de los niños, nada se sabe y a pesar de que hay una versión entre los lugareños de que los padres de cuatro de los niños fueron asesinados hace algún tiempo, esa hipótesis no ha sido confirmada.

Los vecinos, muestran su tristeza y se movilizan para conseguir el dinero que se necesita para los trámites, velorios y sepultura de las víctimas. Se vuelcan también en redes sociales para pedir ayuda de la población. A los pocos minutos llegó el representante de una funeraria y pregunta por sus familiares. Sorpresivamente, pide los datos a los vecinos para contactarlos y ofrecerles todo el apoyo.

Funeraria da apoyo a la familia para los gastos

EL UNIVERSAL se contactó con la Funeraria Martínez y confirmó que lo que el trabajador había ofrecido era cierto.

"La única intención de la empresa es ayudar a la familia y el director nos ha dado la indicación de que le facilitáramos a la familia todo lo que necesitara, porque son de muy bajos recursos económicos", dijo Jesús Gómez, uno de los representantes de la funeraria. Reiteró que "fue una tragedia que a todos los que trabajamos aquí nos dolió. Entonces, todo el personal de la funeraria está bajo las indicaciones de sacar adelante este proceso y la empresa va a solventar todos los gastos de términos funerarios".

Jesús Gómez, especificó que la empresa realizó también todo el proceso de trámites, asesoramiento, ataúdes, velacion, carrozas y todo lo necesario. Destacó que, como empresa, parte de sus principios, es ayudar a las personas que en verdad tienen la necesidad y no pueden solventar los gastos, se les cubran de manera gratuita los servicios. "Nosotros tenemos otras sucursales al interior del estado, en las cuales también hay situaciones en las que la empresa condona los gastos de servicios funerarios para familiares que no tienen solvencia económica, para poder comprarle un ataúd a su ser querido. Entonces, es un tema que no es nuevo para la empresa ayudar de una manera totalmente desinteresada y así es como nos lo marca la Dirección", insistió.

Explicó que si bien esa empresa genera dinero al ser un negocio, también tiene esa posibilidad de ayudar a quienes más lo necesitan, "como en este caso tan sensible y doloroso".

El trabajador de la funeraria señaló que también se harán cargo del arreglo de las salas velatorios o de la casa donde la familia decida que sean veladas la víctimas. "Le insisto: asumiremos el gasto de todo el servicio funerario y los trámites; lo hacemos en homenaje a las víctimas de este siniestro y lo único que le pedimos a los morelianos, es que se sumen y aporten una flor blanca, en señal de duelo y para recordar a los niños y a su abuelita", exhortó.