Hallan armas y drogas en penal de Culiacán tras riña

Siete armas cortas, ocho cargadores abastecidos, nueve celulares, dos módems y porciones de drogas, fueron descubiertas en módulos del centro penitenciario de Culiacán, en una nueva revisión, derivada de una riña en la que tres internos resultaron heridos, presuntamente por golpes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó de este nuevo hallazgo en el interior del reclusorio, en una inspección efectuada por elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Guardia Nacional, luego de haber controlada la situación.

Durante la mañana de este viernes, se emitió una alerta, sobre una nueva riña entre internos y se divulgó que se escucharon detonaciones de armas de fuego, por lo que el ejército y la Guardia Nacional reforzó la vigilancia externa.

Sobre este hecho, se conoció que los internos Reymundo "N" de 28 años y Martín "N" de 44 años, tuvieron que ser trasladados en una ambulancia a un hospital para recibir atención médica, presuntamente por lesiones de golpes, sobre el tercer interno, este fue curado en el servicio médico interno.

En relación a estos sucesos, el gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, comentó que hubo disparos al aire, pero estos fueron en el exterior del centro penitenciario de Culiacán, donde la situación fue controlada.

De acuerdo a los registros, el pasado martes ocho de agosto, en una nueva revisión sorpresiva a varios módulos del centro penitenciario de Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva encontraron nueve armas de fuego, veinte cargadores abastecidos de diversos calibres, cartuchos, teléfonos celulares y radios de comunicación.

Un mes antes, en este mismo reclusorio, en un lapso de doce días, se efectuaron seis esculques, en todos ellos, se encontraron armas de fuego, dinero en efectivo, docena de celulares, módems, radios de comunicación, USB, bandas anchas y sofisticados sistemas de internet inalámbricos.