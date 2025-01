México tendrá un año complicado en Seguridad: Especialista

Por: El Universal

Enero 04, 2025 - 06:02 p.m.

David Saucedo, especialista en Seguridad Pública, señaló que México tendrá un 2025 "bien complicado" por la guerra civil al interior del Cártel de Sinaloa, las presiones de Washington por el tema de seguridad, la narco política, la penetración del crimen organizado en los gobiernos y el narcoterrorismo.

Esos son los principales temas que ocuparán la agenda de Seguridad, acotó.

El consultor advirtió que este año seguirán los conflictos en Tabasco, Chiapas, Querétaro, Guanajuato y Michoacán, relacionados con la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la disputa que tiene en varios frentes.

"Los conflictos se mantienen en los (estados) que están ahorita en alta violencia homicida: Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Baja California, Zacatecas, seguramente no habrá un cambio notable en esta lista, pero creo que se van a incorporar otros estados en donde no había este tipo de situaciones, que serían Querétaro, muy probablemente, Aguascalientes, y quizá veamos un resurgimiento de la violencia en el Estado de México", aseveró.

En el análisis sobre el panorama en materia de Seguridad, advirtió que la violencia podría volver a la Ciudad de México.

"No estoy seguro de que esta paz narca que se pactó en la Ciudad de México pueda continuar con Clara Brugada. Hay que recordar que la estrategia de contención de la violencia en la Ciudad de México tuvo que ver con un interés de Morena de recuperar las alcaldías que habían perdido en la elección intermedia y lo consiguieron bien".

Recordó que no era viable una candidatura de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República si no lograba elevar sus niveles de aprobación en la Ciudad de México y a su vez si no lograban recuperar la mitad de las alcaldías de la capital del país. Dijo que habrá que ver si la estrategia de contención que se diseñó para la elección se puede aplicar a largo plazo.

David Saucedo explicó que seguramente se tendrá el recrudecimiento de la guerra civil al interior del Cártel de Sinaloa, pues la estrategia del gobierno federal no está funcionando; la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en esa entidad, no detiene la violencia homicida.

Consideró que la estancia de García Harfuch obedece a líneas de mercadotecnia de contención de opinión pública, para mantener una percepción de que el Gobierno Federal está actuando, "pero no se aprecia que haya una disminución en la confrontación de estos grupos (cárteles)".

En un segundo punto destacó la amenaza de Donald Trump de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, que aunque se ve muy distante, sí es un arma de negociación de Washington para presionar a Claudia Sheinbaum y solicitar la extradición de narcotraficantes que están en cárceles mexicanas, disminuir los envíos de fentanilo y en la captura de más narcotraficantes de alto perfil.

A nivel local en México veremos si ya se puede instrumentar el "Plan de Combate a la Inseguridad" que preparó Sheinbaum, y "que presentó hace algunas semanas y que hasta el momento no hemos visto mucho, salvo Enjambre".

Dijo que quitando la ´Operación Enjambre´, "no hemos visto nada más, y eso se debe a que el Gobierno Federal ya no tenía presupuesto este año, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agotó todas las partidas presupuestales que había para procuración de justicia y combate a la inseguridad".

De esa manera, lo que hizo durante estos tres meses del gobierno de Claudia Sheinbaum fue más bien un manejo de expectativas, un control de daños, pero sin presupuesto para enfrentar a los grupos de narcotráfico.

Por otro lado, hay organizaciones en México que siguen permeando en las estructuras del poder político como se vio en la "Operación Enjambre", en el caso de La Familia Michoacana.

Saucedo consideró que el "narcoterrorismo", es decir, los ataques del crimen organizado en contra de la población civil con el objeto de provocar el terror e inducir a las autoridades en materia de Seguridad a que tomen ciertas decisiones, seguramente estará ocupando la agenda este año.

El analista destacó el interés que existe por ver cómo se aplica la estrategia híbrida del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.

David Saucedo recordó que el Gobierno planteó la conformación de la Coordinación Nacional de combate al Homicidio y la Convención Nacional de Combate a la Extorsión, pero hasta el momento no se sabe quiénes ocuparán esas carteras, y hasta entonces se verá qué es lo que sucede.