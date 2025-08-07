Abren segundo proceso a 'El Patrón'

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal abrió un segundo proceso a Armando Escárcega Valdez, "El Patrón", supuesto autor intelectual del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ahora por el delito de asociación delictuosa.

Tras una audiencia de seis horas, Edmundo Perusquia Cabañas, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó anoche que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba suficientes para vincularlo a proceso.

También le impuso la prisión preventiva justificada y le fijó un plazo de 15 días para la investigación complementaria, es decir, para que los defensores y la FGR reúnan la totalidad de los datos y medios de prueba que pretenden llevar a un eventual juicio.

Este es el segundo proceso que se inicia contra "El Patrón", quien desde hace poco más de un año fue vinculado a un procedimiento penal el delito de tentativa de homicidio en agravio del periodista.

Durante la diligencia, la Fiscalía solicitó la acumulación de las dos causas penales, de acuerdo con Javier Esquinca, asesor jurídico de Gómez Leyva, quien también estuvo presente durante la diligencia.

Al término de la audiencia, el periodista dijo que el procesamiento dictado por el juez de control tenía todo el sentido y lógica porque Escárcega ya estaba preso y procesado por el intento de homicidio.

"Al final me di la mano con el señor Escárcega, entiendo él está en lo suyo y, bueno, estamos en un proceso y aquí estamos. Me dijo 'cuídese', simplemente 'cuídese' y nada más, fue un saludo y aquí estamos siguiendo todo este proceso como lo hemos hecho durante dos años y medio", dijo Gómez Leyva, quien descartó que las palabras de "El Patrón" tuvieran un tinte amenazante.

"Quisiera decir es muy admirable ver lo que es funcionar a todo lo que es un Centro de Justicia, sabemos que estamos a días de terminar esta etapa, pero cuando ves un juicio así, con esta organización, con este proceder, con la manera en que expone un juez, dices 'hay elementos para pensar que en este país hay toda una profesionalización del ejercicio de la justicia', me voy con esa impresión y aquí estamos y seguiremos".

La noche del 15 de diciembre de 2022, Gómez Leyva fue atacado con un arma de fuego en la Colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, cuando circulaba en una camioneta blindada en la que se dirigía a su domicilio.

El 16 de octubre de 2023, Escárcega fue detenido en California por una acusación de fraude o uso ilegal de una visa, ya que cuatro años antes mintió en la solicitud que presentó para obtener el visado de turista.

El 29 de junio de 2024 fue extraditado a México y el 4 de julio siguiente fue vinculado a proceso por tentativa de homicidio en agravio del periodista.

Por el atentado fueron detenidos 14 presuntos implicados, ocho de ellos hombres y seis mujeres, y se liberó la orden de aprehensión contra "El Patrón", por el delito de asociación delictuosa.

A la fecha, se han dictado sentencias condenatorias contra nueve de los acusados.