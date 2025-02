Narra secuestro esposa de Alcalde de Villa Hidalgo

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) no sólo levantó a Brenda Montañez, esposa del Alcalde de Villa Hidalgo, sino al propio Presidente Municipal y al hijo de éste, por un rumor que surgió del propio patronato del Municipio y que asociaba a la familia con el lavado de dinero.

En entrevista para la estación JLM Noticias, de Aguascalientes, Montañez, Presidenta del DIF de ese Municipio, narró hoy cómo sucedió todo y aclaró detalles que habían quedado en el aire, como el número de víctimas que hubo en total, el trato que recibieron, la renuncia del Comisario, el lugar donde fue encontrada y la posibilidad de que ella y su marido renuncien o pidan licencia.

"Yo acudí con otra persona (un vecino) a recoger la camioneta a un estacionamiento (en Aguascalientes). Entonces -la camioneta era del papá de mi vecinito- vamos normal a recoger la camioneta que se le prestaron al hijo de mi esposo.

"En eso veo que se arrima otra camioneta y dije, 'chin, ya no me gustó'. Ellos no me habían visto a mí, en ningún momento iban por mí, pero cuando veo que van a subir al niño es cuando yo me arrimo y les digo, 'a ver, yo también vengo con él'. Entonces, es cuando me dicen, 'ah, tú también subes'. Dije, 'sí, perfecto'".

Dijo que los sicarios le preguntaron a su vecino por un joven que resultó ser Santiago, hijo de su marido, Jaime Cruz, sin saber que ella era la madrastra. En ese momento, la mujer entendió que eran las mismas personas que días antes habían levantado y liberado a su hijastro y esposo.

En el camino le tomaron una foto y descubrieron que ella era la esposa del Alcalde.

"(Todo se originó) por un mal comentario de alguien del patronato, que parecía que quería hacer un evento, (que) lo hace (al final) el hijo de mi esposo, y él es el que suelta el rumor de que mi esposo estaba lavando dinero de ciertas personas.

"Entonces, se comunican aquellas personas, las que también me llevan a mí, que nada más querían aclarar rumores, que querían, pues, todo en paz".

El hijo del Alcalde organizó y promovió la presentación de Óscar Maydon en la Feria de Aguascalientes, evento que fue cancelado, luego de la aparición de unas narcomantas en las que se hablaba de lavado de dinero en favor de Mario González, del Cártel de Sinaloa.

NOTICIAS RELACIONADAS Liberación de la Esposa del Alcalde de Villa Hidalgo, Jalisco





Los sicarios, aseguró la Presidenta del DIF de Villa Hidalgo, siempre le hablaron con respeto y estuvieron atentos las necesidades de alimentación y salud que tuvo desde las 19:00 horas del sábado, cuando desapareció, y las 5:00 horas ayer, cuando la liberaron.

En ese lapso estuvo frente a los líderes de la célula que opera en la región y que, según las mantas mencionadas, se atribuyeron las Fuerzas Especiales Charro, una célula del CJNG encabezada por Francisco Javier, alias "El Charro".

"El Charro" fue uno de los jefes de plaza del CJNG que, bajo las órdenes y el nombramiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder de la organización criminal, se asentó en Guanajuato para controlar el reordenamiento de la estructura del crimen en el corredor industrial del Bajío. Fuentes policiales sostuvieron que, además, el capo es allegado a Ricardo Ruiz Velazco, "El Doble R".

Montañez sostuvo que la interrogaron altos mandos del CJNG, pero que nunca supo quiénes eran y no les pudo ver la cara.

Al ser liberados en la misma camioneta que también les habían asegurado, ella dijo, pisó el acelerador.

"Yo creo que (manejé) una media hora. Media hora sí porque venía, o sea, a todo lo que daba. Entonces, cuando veo que ellos me empiezan a seguir... Sí, pues qué miedo.

"Yo le doy, así como que por inercia y por la impresión. Dicen los de la Fiscalía que yo venía reciesísimo, entonces yo le doy, o sea, yo lo primero que hice fue 'vámonos, vámonos, vámonos'; Y ya más adelante, no sé por dónde salí, pero ya más, más, más adelante es donde ya veo una patrulla y veo varios carros así, o sea, blindados, y que me empiezan a seguir, pues, yo le aceleraba más.

"Hasta que me dijeron 'somos Fiscalía, párese, somos Fiscalía', y yo le seguía dando hasta que se me atraviesan. Me decían que yo venía aquí casi a 200 (kilómetros por hora), que ellos ven casi que me volteo en la camioneta".

Ahí era Calvillo, Aguascalientes, pero todo parece indicar que ella y su vecino estuvieron privados de la libertad en Zacatecas, informó el Fiscal de la primera Entidad, Jesús Figueroa Ortega, también para JLM Noticias.

Montañez reveló que días antes habían sido levantados su hijastro y luego su esposo y otras personas, cuando éstos tuvieron que reunirse con "la plaza", para que dejaran ir a Santiago.

"Todo empezó por un mal rumor, porque así nos lo dijeron allá arriba", insistió.

"Hemos pasado una semana de angustia, muy horrible, porque primero fue el hijo y luego mi esposo y dos personas, y luego soy yo y mi vecinito. Pero ellos (los del CJNG) sólo querían aclarar las cosas".

La esposa del Alcalde confirmó que, pese a su inocencia, la célula aprovechó para pedirles que quitaran al Comisario del Municipio, lo que este aceptó, ante la gravedad de lo que estaba pasando.

"Yo estoy tranquila porque, voy a ver, nunca trajimos seguridad, nunca escoltas, jamás nada, ni cosa por el cargo. Y ellos mismos me dijeron 'sabemos que a veces ustedes, que no tienen que ver, les toca estar en cargo, que pues están en medio de todo, que puede ser guerra o problemas', y pues a lo mejor es lo que nos tocó, estar en medio de ciertas circunstancias que no son de nosotros.

"No es fácil (decidir si nos vamos a ir) porque creo que es un tema que, pues, sí tenemos que platicarlo bien", respondió a la pregunta de si ella y su esposo se mantendrían en la Presidencia Municipal.