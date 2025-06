Reina incertidumbre en el sector acerero

La industria acerera de Estados Unidos está adoptando una postura de "esperar y ver", luego de el Presidente Donald Trump amenazara el pasado viernes con duplicar los aranceles de la Sección 232 sobre las importaciones de acero y aluminio.

"El anuncio intensificó aún más la incertidumbre en el mercado, los futuros subieron este lunes (ayer), pero los lunes es cuando Nucor anuncia sus precios en la semana y no movió sus precios, porque oficialmente no ha sucedido nada, hasta ahora el aumento de los aranceles fue una habladuría de Trump, pero no están en ningún documento oficial", advirtió un exportador regio de productos de acero, quien pidió el anonimato.

"Algunos vendedores estaban pausando acciones sobre nuevos pedidos y pedidos actuales hasta tener más claridad sobre la política comercial, están en una actitud de ver y observar".

Señaló que los precios en EU entraron en corrección desde finales de abril porque la demanda "aflojó", por lo que aun con aranceles empezó a bajar el precio, lo cual provocó que ante las quejas de la empresa US Steel, Trump les anunció un alza en los aranceles.

Los precios por tonelada en lámina rolada en acero están ahora en 115 dólares, desde un nivel previo de 130 dólares.

"Siguen estando arriba, pero ya entran en una tendencia a la baja, por baja demanda en vacaciones y porque las armadoras hacen cambios de modelo y dejan de consumir acero en julio y agosto".

Trump anunció el viernes planes para elevar del 25% al 50% los aranceles de la Sección 232 que fueron reinstaurados el 12 de marzo. El nuevo nivel entraría en vigor mañana 4 de junio.

En el mercado estadounidense del acero los jugadores esperan que Trump excluya a México y a Canadá en su amenaza de elevar los aranceles.

Ayer, Nucor mantuvo su anuncio semanal de precios spot al consumidor, con uno base de 43.50 dólares por quintal por 100 libras (46 kilogramos) para sus productos laminados en caliente durante el resto de la semana.

"Hoy (ayer) bajaron ligeramente los precios del acero en EU, pero los futuros rebotaron y los precios de las acciones también subieron, pero la demanda está muy floja y por consiguiente no hay tracción que ayude al precio y como dicen en los mercados, la demanda manda", indicó el exportador regio.

"Si no hay demanda podrán decir misa, pero los precios no van a subir".

Una consecuencia potencial de la decisión de Trump de duplicar los aranceles, anticipó, podría ser una caída de los precios del acero doméstico ante la baja demanda y la sobrecapacidad de producción.

"No hay demanda en este momento, entonces, ¿qué importa si el arancel es del 50% o del 200%?

"Hay mucha capacidad nacional y hasta que la economía del acero mejore, los precios seguirán cayendo".