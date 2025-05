Estima Hacienda que México logre crecimiento de hasta 2.7%

Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda, aseguró este lunes que la economía mexicana podría crecer en 2.7 por ciento anual, gracias a la aplicación de medidas enfocadas a incrementar el contenido nacional en compras gubernamentales y la sustitución de importaciones.

Durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que, si la economía mexicana cumple con las estimaciones informadas al Congreso, de un crecimiento máximo de 2 por ciento del PIB, a eso se pueden sumar 7 décimas derivadas de la estrategia anunciada este día en Palacio Nacional.

El Secretario detalló que la meta es incrementar en un 10 por ciento el contenido nacional en las compras gubernamentales, que representan el 11 por ciento del PIB.

Además, se pretende sustituir el 10 por ciento de las importaciones manufactureras, que representan casi el 20 por ciento del PIB.

"Si logramos sustituir importaciones manufactureras con importación Hecho en México y estimulamos, hay un estímulo directo, la demanda interna, los programas sociales representan cerca del 2.3 por ciento del PIB, eso le da un soporte muy fuerte al consumo; y el fortalecimiento de proveedores nacionales", dijo.

"¿Cuál es el impacto estimado, de manera preliminar, pero estamos relativamente confiados en las estimaciones? Podemos agregar 7 décimas, 0.7 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB. Quiere decir que, si la economía crecía 2 por ciento, estaría creciendo 2.7 por ciento".

Cuestionada sobre las estimaciones del Secretario de Hacienda, la Presidenta advirtió que las cifras aún se encuentran en análisis, pero aprovechó para descalificas las perspectivas negativas que han planteado analistas y organismos internacionales.

"¿La meta mínima de crecimiento anual es 2.7 por ciento en su Administración?", se preguntó.

"Estamos revisando con la Secretaría de Hacienda ¿cuál fue el que presentaste en las previsiones?", consultó al titular de SHCP. "Entre 1.5 y 2 por ciento, en la última actualización que se tuvo que presentar al Congreso y se están haciendo permanentemente todas las evaluaciones", respondió.

"¿Entonces, el mínimo sería 2.2 por ciento anual?", se insistió.

"No quisiera yo poner una cifra, lo importante es que no tiene que ver con estas visiones negativas, pesimistas de estos organismos financieros internacionales que han dado para México, porque estamos trabajando permanentemente, no solo para el crecimiento, sino principalmente para el bienestar", agregó.

En su exposición, Amador Zamora sostuvo que para potenciar el crecimiento económico y el empleo se buscarán estímulos directos a la demanda interna y el fortalecimiento de proveedores nacionales.

A pesar de las presiones de Estados Unidos, consideró que el impacto potencial de esas medidas implicará 700 mil empleos adicionales cada año, aumento sostenido en la producción de vehículos y la consolidación del sector como motor de crecimiento e integración regional.

Sheinbaum insistió en que, más allá de los indicadores de crecimiento económico, la prioridad de su Gobierno se enfoca en lo social.

"No es que estemos esperando a ver qué va a pasar en la economía de los Estados Unidos y estamos cruzados de brazos a ver qué va a pasar, no, hay un trabajo del gabinete económico para fortalecer la economía nacional y que no solo haya crecimiento, porque es solo una variable y lo que nos interesa es el bienestar de los mexicanos", agregó.