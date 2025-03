Aplazan análisis de desafuero de Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO.- Con tres votos contra uno, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aplazó la entrada a estudio de la solicitud de desafuero del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana.

El panista Germán Martínez informó que durante la reunión de este jueves solicitó la admisión del expediente, pero su propuesta fue rechazada por los morenistas Hugo Éric Flores, presidente de esa instancia, y Adriana Belinda Quiroz Gallegos, así como por el pevemista Raúl Bolaños-Cacho.

"Pedí que se admita el expediente y mi propuesta fue derrotada por tres-uno. El presidente les explicará, yo no culpo a nadie, pero yo no genero ni busco impunidades y menos frente a una mujer de cara al 8M. Yo no me presto a impunidades, vengo aquí no a culpabilizar a nadie, pero sí es revisar completamente los expedientes sin andar arrastrando los pies", indicó.

Tras acusar dilación, el legislador dijo que desde su punto de vista hay elementos suficientes para admitir a estudio la solicitud de desafuero del futbolista.

Martínez lamentó la decisión de retrasar el análisis del caso de cara al Día Internacional de la Mujer.

"Admitirlo a estudio, que no es culparlo. Soy un abogado y soy absolutamente estricto y presumo la inocencia de un compañero, pero también reviso un expediente con la perspectiva de género que reclaman las mujeres. Hoy, de cara al 8M, yo no me presto a andar diciendo que revisamos todo con perspectiva de género y, al mismo tiempo, revictimizar o no dar solución a una agresión a una mujer", expresó.

Informó que personalmente solicitó a la Fiscalía de Morelos que le informara si ya había cumplimentado la información que le había sido requerida, luego de que desde mediados de febrero, la Sección Instructora pospuso la revisión de la solicitud de desafuero contra Blanco, a decir de su presidente, Hugo Éric Flores, por "problemas técnicos" en la documentación que les fue entregada.

El panista informó que la Fiscalía le respondió desde el 21 de febrero pasado que ya había entregado la información que le fue requerida mediante un oficio que entregó a la Sección Instructora.

"Manifesté que ya es demasiado el tiempo que se le está dando a estos asuntos, que no se debe dilatar. Conmigo no cuentan para ninguna dilación", advirtió.

Sobre el caso del senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Martínez indicó que cuenta con un amparo, por lo que tampoco su expediente fue abordado.

"Hay un amparo y entonces yo quiero conocer el amparo y pedí que me dejen ver, no oficios, no oficios, digo que me dejen ver la sentencia y el amparo", dijo.

El legislador solicitó a la bancada de Morena que aclare si quieren o no entrarle a la revisión del expediente de Cuauhtémoc Blanco, porque seguir retrasando el caso sería promover la impunidad en contra de una mujer.

"Que se aclare Morena, está dividido, lo denuncio, que se aclaren, quieren o no quieren entrarle a revisar el expediente, no a culpabilizar a ningún compañero.

El presidente de la Sección Instructora, el morenista Hugo Éric Flores, se negó a dar declaraciones y, a través de un tercero, informó que emitirían un comunicado.