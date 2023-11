Samuel García se registra como aspirante a candidato presidencial

El gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, se registró ante Movimiento Ciudadano como aspirante a la candidatura presidencial de ese partido.

Al hacerlo aseguró que en 2024, la batalla del partido naranja será contra Morena, pues el Frente Amplio por México "ya está frito".

"Nos registramos porque estamos convencidos que este 2024 va a pintar el futuro de México y va a ser naranja, tenemos que sacar la vieja política del país de una vez por todas, vamos a demostrar cómo se hace política de la nueva para un nuevo México, vamos a hacer historia. Hoy la batalla no es el Frente, ellos ya están fritos, hoy la batalla es Morena", declaró.

"Nos registramos porque estamos convencidos que este 2024 va a pintar el futuro de México y va a ser naranja, tenemos que sacar la vieja política del país de una vez por todas, vamos a demostrar cómo se hace política de la nueva para un nuevo México, vamos a hacer historia. Hoy la batalla no es el Frente, ellos ya están fritos, hoy la batalla es Morena" Samuel García.

Acompañado por su esposa Mariana Rodríguez, su hija Mariel, sus padres, suegros, amigos, así como diputados y Senadores de MC, García Sepúlveda señaló que "el PRI lleva 70 años de saqueo, de decepción, de saqueo y de robo", que el PAN ya tuvo dos sexenios "y también nos decepcionó con delincuencia, sangre y corrupción", mientras que Morena no representa a los jóvenes "y nosotros representamos un gobierno joven y eficiente".

El mandatario con licencia recordó que siempre ha remontado y ganado, tal como ocurrió en su contienda por el senado y por la gubernatura de Nuevo León.

"No teníamos ni recursos para la gubernatura, con mi esposa y sus tenis fosfo fosfo salimos a recorrer Nuevo León y ganamos la gubernatura, hoy nadie me puede decir que no vamos a ganar la Presidencia de la República, si del cuarto remontamos, del segundo está más papita, porque ya vamos en segundo, que se agarren los morenos porque hoy inicia la verdadera contienda presidencial", aseveró.

Samuel García aseguró que MC no hará campañas como las del Frente "donde madrean a Alito y luego le piden perdón", y como las de Morena "donde no llenan estadios".

Agregó que hoy, el Frente Amplio por México está muerto: "Esa alianza nació muerta, no había forma de que teniendo tan buenos cuadros MC se hubiera unido al PRI, PAN y PRD, ahora ellos van de picada, los rebasamos y estamos alcanzando a Morena, y como decimos en el norte, "caballo que alcanza gana".

Sentenció que el Frente no es la oposición, "son lo viejo", y denunció que en el PAN vendieron gubernaturas a cambio de embajadas, "como Fayad y la bola de patanes que ya están en Europa", mientras que en el PRI vendieron impunidad, "como Alito a cambio de votos".

"No tengo duda que en 2024 vamos a ganar la Presidencia, las Gubernaturas, la Cámara de Diputados, la de Senadores, vamos a retener las principales alcaldías y nos vamos a multiplicar, vamos por Morena que se sienten seguros, tenemos siete meses para derrotarlos", concluyó.

En el acto estuvieron presentes el Dirigente nacional Dante Delgado, los líderes de MC en el Senado y Diputados, Clemente Castañeda y Jorge Álvarez Máynez, respectivamente, así como legisladores de ambas cámaras.