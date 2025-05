Posible formación de Ciclón Tropical en el Pacífico Mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión en el Pacífico mexicano, que podría convertirse en el primer ciclón tropical de 2025, con alta probabilidad de evolución durante los próximos días.

Aunque su impacto en territorio nacional aún es incierto, ya se han tomado medidas de monitoreo preventivo.

Una zona de inestabilidad atmosférica frente a las costas del sur de México mantiene en alerta a los meteorólogos, ya que podría transformarse en el primer ciclón tropical de la temporada 2025 en el Océano Pacífico. De desarrollarse, el sistema recibiría el nombre de Alvin, y aunque aún no representa peligro para la población, se ha intensificado su seguimiento desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).





Alta probabilidad de formación ciclónica, pero sin impacto inminente

De acuerdo con el más reciente informe del SMN, la probabilidad de formación ciclónica es del 90% en los próximos siete días, y del 20% en un lapso de 48 horas. Esta área de baja presión se encuentra ubicada aproximadamente a 690 kilómetros al sur-suroeste del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 16 km/h.

Aunque se prevé que a mediados de la próxima semana el sistema pueda evolucionar a ciclón tropical frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, las autoridades han sido enfáticas en señalar que aún no hay una fecha precisa para que toque tierra, ni se puede determinar si llegará a territorio nacional.

El SMN ha llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales, y no dejarse llevar por especulaciones o publicaciones en redes sociales que aseguran impactos con fechas exactas o intensidad específica.





La temporada de ciclones ya comenzó, pero aún no hay formaciones confirmadas

La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico inició el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre. Según los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera la formación de entre 16 y 20 sistemas en esta región durante este periodo. En el Atlántico, donde la temporada arranca el 1 de junio, se pronostican entre 13 y 17 fenómenos, con una actividad ligeramente por encima del promedio anual.

Para este año, se proyectan de ocho a nueve tormentas tropicales, cuatro o cinco huracanes categoría 1 o 2, y hasta seis huracanes mayores de categorías 3, 4 o 5.

En este contexto, el monitoreo constante de sistemas atmosféricos como el que podría derivar en "Alvin" es fundamental para la protección civil y la planificación preventiva.

Cabe destacar que hasta ahora no se ha desarrollado ningún ciclón en la cuenca del Pacífico en 2025, por lo que Alvin, de formarse, sería el primero en recibir nombre.

Hasta el momento, no se ha formado ningún huracán en el Pacífico mexicano, y la zona vigilada frente a Chiapas y Oaxaca aún no representa un riesgo directo. Las autoridades seguirán informando conforme avance el sistema, por lo que se recomienda no difundir información no verificada ni caer en pánico.

El monitoreo seguirá en los próximos días y, en caso de evolución a tormenta tropical o huracán, las dependencias correspondientes emitirán alertas preventivas. Mientras tanto, el llamado es a mantenerse atentos y seguir las actualizaciones oficiales del SMN y Conagua.