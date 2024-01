Britney Spears publica video donde se disculpa con exnovio

CIUDAD DE MÉXICO



A finales del año pasado, la cantante lanzó a la venta "The woman in me" ("La mujer que hay en mi"), su autobiografía escrita de su puño y letra, y con la que abrió la puerta a temas tan privados como el aborto al que se sometió en los primeros años de los 2000, mientras sostenía una relación amorosa con el exintegrante de NSYN*C. En su relato, la intérprete de "Toxic" aseguró que se vio orillada a interrumpir su embarazo después de que Timberlake le confesó que no se sentía listo para convertirse en padre, pues ambos eran muy jóvenes.

Desde entonces, el actor ha sido el blanco de fuertes ataques de odio y críticas en los que lo tachaban de machista y manipulador, por lo que se vio obligado a mantener un perfil bajo y alejarse del ojo público, hasta hace unos días, cuando lanzó "Selfish" su nuevo sencillo en el programa de Jimmy Fallon, "Saturday Night Live".

Ahora, Spears tomó parte de esta actuación y la compartió en su cuenta oficial de Instagram junto a un mensaje en el que se disculpa por la reacción que causaron sus palabras y dejó entrever que no todo en su relación fue tan malo: "Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que genuinamente me importan lo siento profundamente", escribió.

Por si fuera poco, la llamada "Princesa del pop" se declaró fan de la nueva música de su expareja y aseguró que está "enamorada" de su más reciente canción: "Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto?", agregó.

Sin embargo, las disculpas de la cantante no estuvieron disponibles para todos, ya que después de publicar el video, restringió el acceso a su cuenta.