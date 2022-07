Muerte de Luz Raquel debe ser "investigado como feminicidio": OCNF

En un pronunciamiento, las 42 organizaciones civiles en 23 estados de la república que conforman el OCNF condenaron el feminicidio de Luz Raquel, quien formaba parte de la Red Latinoamericana #YoCuido, y que había recibido "diversas amenazas de muerte y agresiones previas a su feminicidio, las cuales fueron denunciadas ante las autoridades estatales, además de denunciarlas en otros medios, como las redes sociales".

Tras recordar que la víctima era cuidadora de un niño de 11 años en condición de autismo y que sufrió manifestaciones de "odio y discriminación", la OCNF apuntó que "la inacción de las autoridades fomenta la continuidad de los delitos de género en Jalisco".

Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el OCNF apuntó que en los primeros seis meses de este año "98 mujeres fueron asesinadas, (de los cuales) sólo 17 casos se investigan como feminicidio", mientras que en el mismo periodo se registraron 241 casos de violación.

Los datos oficiales demuestran la situación de violencia contra las mujeres en Jalisco, si se considera que en 2021 se contabilizaron 268 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 68 fueron clasificados como feminicidios, en tanto que se registraron 518 delitos de violación.

El OCNF destacó que del primero de enero al 26 de julio de este año, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), tiene reportadas a 95 mueres en calidad de desaparecidas o no localizadas, mientras que en 2021, se registró la desaparición de 469 mujeres.

Al insistir que los datos oficiales evidencian "la falta de implementación de medidas de la Declaratoria de Violencia de Género" que tiene el Jalisco desde 2018, el OCNF reprobó las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, del 21 de julio, en el sentido de que "los feminicidios en el estado se encuentran por debajo de la media nacional".

Las organizaciones puntualizaron que persiste una "responsabilidad estatal" toda vez que "la violencia que estaba viviendo Luz Raquel fue ignorada y minimizada por las autoridades".

En ese sentido, consideraron que la indagatoria "debe derivar no sólo en la sanción de las y los funcionarios públicos que fueron omisos, sino también en acciones que salvaguarden la integridad física y emocional de la madre y el hijo de Luz Raquel, de tal forma que sean reconocidas como víctimas y les sean garantizados sus derechos".

Las 42 organizaciones que integran el OCNF instaron al gobernador de Jalisco "a no emitir declaraciones que pudieran minimizar la problemática del feminicidio en el estado y a que impulse el cumplimiento cabal de las medidas dictadas en el marco de la AVGM", destinando recursos de manera transparente, nombrando a personal "capacitado y sensible en perspectiva de género, materiales, etc, a fin de que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sea una realidad".

Las organizaciones exigieron a la Fiscalía General del Estado, exigieron que la muerte de Luz Raquel "sea investigado como feminicidio" y reprobaron que "la investigación culpabilice y revictimice a la víctima, por lo que es necesario que se realice el debido proceso, la debida diligencia, una investigación exhaustiva, plena, oficiosa, con perspectiva de género y objetiva".

Asimismo, llamaron a las autoridades municipales a "dimensionar la problemática de la violencia feminicida e implementar las medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación a través de la comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la AVGM para Jalisco, a fin de contribuir a erradicación de la violencia contra las mujeres desde el ámbito local".