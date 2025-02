Resbalan nepotismo Saúl Monreal y Salgado

A los senadores Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio les mueve más la ambición que el credo de Morena y las recomendaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Con diferentes formas, ambos parlamentarios dejaron de manifiesto que sí aspiran a buscar las gubernaturas de Zacatecas y de Guerrero.

La víspera, Morena había introducido de manera sorpresiva una reserva para aplazar la entrada en vigor de la prohibición del "nepotismo electoral", de 2027 a 2030, favoreciendo las aspiraciones de Monreal y de Salgado Macedonio, así como de la senadora verde ecologista Ruth González, esposa del Gobernador potosino Ricardo Gallardo.

De hecho, González cambió de opinión y, en unas cuantas horas, se sumó a la narrativa en uso y declaró que si el pueblo se lo pide, podría reconsiderar su decisión de no aspirar.

Dicharachero, fiel a su estilo, el senador Salgado Macedonio se hizo primero el remolón, pero terminó por aceptar que sí podría buscar la gubernatura de Guerrero y, eventualmente, suceder a su hija la Gobernadora Evelyn Salgado.

"Se ve mal que el papá sustituya", dijo, pero se curó en salud y aclaró que si ganara una encuesta, se dejaría querer por el pueblo.

"Puedo ser cuando se me antoje, si quiero, porque no hay impedimento legal: la Constitución no me lo prohíbe, pero se ve mal que el papá sustituya", indicó.

El ex Alcalde acapulqueño aclaró en entrevista que se asumía como "enemigo de la reelección" pero que, si había repetido como senador, se debía a que Morena le había dicho que encabezaba las preferencias electorales.

"Pero vamos a esperar porque es importante escuchar la voz del pueblo", repuso. "Sí se ve mal, pero ¿y si gano la encuesta? Tengo que pensar. Ya le dije a la gente que se ve mal. una cosa es lo que yo siento --que se ve mal-- y otra, es lo que la Constitución permite: sí se puede, pero no se debe. Entonces, que hagan encuestas y quien vaya arriba que eso sea".

Más mesurado, el senador Saúl Monreal ratificó su intención de aspirar a la gubernatura de Zacatecas y, eventualmente, suceder a su hermano, David Monreal.

Unas horas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum pidiera a Morena que para 2027 no se propusiera a ningún familiar para algún cargo y atajar el riesgo de que asomara el nepotismo, el zacatecano avisó que esperará a "los tiempos" para apuntarse como candidato.

Hermano del diputado federal Ricardo Monreal, Saúl dijo que así como en su natal Zacatecas hay familias de abogados y doctores, "los Monreal" son una "familia política" de incuestionable abolengo.

"Como cualquier persona, quién no aspira a gobernar su estado. Yo sí aspiro, voy a esperar los tiempos, pero siempre lo he hecho", planteó en entrevista.

"Mientras no haya algún impedimento legal en la Constitución, mi aspiración ahí está".

