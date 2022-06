Sandra Cuevas: 3 casos judiciales y 9 meses de polémica

ALUVIÓN DE CRÍTICAS

Ese modelo de gestión le ha costado un aluvión de críticas, que la dirigente del PRD puntualmente rechaza atribuyéndolas a un complot de sus rivales. Una de sus más recientes y polémicas medidas fue la prohibición de los rótulos de los vendedores ambulantes, sustituidos por el escudo de la demarcación territorial. Sheinbaum calificó de "autoritario" el plan de uniformar la imagen de los puestos. Cuevas lo defendió con uno de sus lemas favoritos: "Orden y disciplina". A eso se suma el hecho de que Cuauhtémoc no es cualquier alcaldía. Su patrimonio simbólico es enorme. Es de alguna manera la capital de la capital, corazón del poder político, económico y comercial de México al incluir, además del centro histórico, colonias como la Condesa, la Roma, la Juárez y buena parte del Paseo de la Reforma.

CASO DE LOS POLICÍAS

El caso de los policías agredidos, según la investigación, a raíz de "un diferendo" con unos comerciantes ambulantes del centro es especialmente significativo porque ilustra las tensiones que sobrevuelan el mandato de Cuevas y su relación con sus adversarios. Aunque la denuncia incluía en un primer momento la acusación de secuestro, finalmente el tribunal se pronunció sobre los delitos de "robo, abuso de autoridad y discriminación". Por esos cargos Cuevas ya fue suspendida temporalmente y vinculada a proceso. La única salida para volver a su cargo fueron las disculpas.

Tanto en esa ocasión como ahora, la alcaldesa asegura que se trata de un montaje urdido para destituirla por la vía judicial. "No tienen de otras para sacarme de aquí. No pueden combatir mi trabajo en el territorio, no pueden encontrarme casas, negocios, dinero, ni a mí ni a mi familia. ¿Qué es lo que les queda? Crear situaciones legales para doblegarme. Pero nunca verán a Sandra Cuevas doblegarse ante nadie ni ante nada, ni lamerle los zapatos a nadie", lanzó el pasado lunes en una comparecencia.

Inaceptables declaraciones

- Los cuestionamientos recibidos van desde lo menos relevante, como el talante, los exabruptos o la elección de sus trajes, a lo políticamente más grave como declaraciones inaceptables -"a mí no me gustan los pobres", afirmó en una ocasión- o aquella vez que para desviar la atención organizó un acto con seguidores en el que se repartieron globos, según los testimonios gráficos y el relato de los reporteros presentes, llevaban pegados billetes de 500 pesos

- Eso ocurrió en pleno escándalo por una agresión a tres mandos policiales que se saldó a finales de marzo con un acuerdo reparatorio. No fue suficiente la primera petición de disculpas, una perífrasis con la que no reconocía los hechos

- Tuvo que buscar una fórmula más sincera para el perdón, comprometiéndose además a recibir tratamiento psicológico orientado "al manejo de la ira y las emociones".