Presume diputada viajes por el mundo

La morenista Sandra Anaya Villegas es una diputada de mundo. A través de sus redes sociales presumen travesías por China, Holanda, Nueva York, Grecia y París.

En medio de la polémica de viajes, gastos y lujos por los que la Presidenta Claudia Sheinbaum y la líder del partido oficial, Luisa Maríá Alcalde, demandaron a los funcionarios guinda no gastar y vivir en la justa medianía, pese a tener recursos, la morelense publicó una serie de fotografías y videos por distintos destinos mundiales.

La ex Secretaria de Administración de Morelos durante la Administración de Cuauhtémoc Blanco aprovechó el periodo vacacional en San Lázaro para emprender una carrera cuesta arriba por la Muralla China y también para visitar los clásicos molinos de viento en Holanda.

En febrero de este año, mes en el que inició el pasado periodo ordinario, la legisladora escogió Central Park, en Nueva York, como destino.

Las vacaciones decembrinas de 2024 las pasó en París, frente a la Torre Eiffel, y anterior a ello, en agosto, estuvo en la isla griega de Santorini.

Ante las críticas, Anaya respondió con una fotografía desde la Cámara de Diputados descartando que en este momento se encuentre vacacionando por China.

En el pasado periodo, Sandra Anaya, cercana al hoy diputado Cuauhtémoc Blanco, fue una de las legisladoras que encabezó su defensa en la plenaria que organizó la bancada antes de discutir el trámite de su desafuero en el pleno.

Argumentó que su media hermana, que lo acusó de abuso sexual, lo estaba organizando y pidió el respaldo de sus correligionarias.