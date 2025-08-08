Fichan en EU a líderes del Cártel del Noreste

El Gobierno de Estados Unidos sancionó a tres miembros de alto rango del Cártel del Noreste (CDN) y a un cantante mexicano que afirman es socio del grupo delictivo.

"Ricardo Hernández Medrano, conocido por sus nombres artísticos ´El Makabelico´ o ´Comando Exclusivo´, es socio de CDN y un conocido narcorrapero", informó el Departamento del Tesoro de EU.

"Sus conciertos y eventos se utilizan para blanquear dinero en nombre de la organización, y el 50 por ciento de sus regalías provenientes de las plataformas de streaming va directamente al grupo".

El Tesoro señaló que el CDN depende de estas fuentes alternativas de ingresos y métodos de lavado de dinero para "impulsar su empresa criminal, diversificando sus ingresos más allá de actividades delictivas como el tráfico de drogas, el tráfico de personas y la extorsión".

También fueron sancionados Abdón Federico Rodríguez García, al que señalan de ser el segundo al mando del CDN; Antonio Romero Sánchez, acusado por operativos en Piedras Negras, Coahuila, y Ciudad Victoria, Tamaulipas, en nombre de la organización, y Franky Esqueda, quien asumió las operaciones tácticas del CDN en Nuevo Laredo tras la detención de Ricardo González, líder del CDN, en febrero de 2025.