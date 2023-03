Evita Samuel confrontar a la Federación

Monterrey

El dirigente estatal del PAN señaló que la reunión de esta semana del secretario de Medio Ambiente con directivos de Pemex, donde éstos dicen que responderán en 15 días la petición estatal, es una muestra de que el Estado no quiere confrontarse con la Federación.

"No pudieron entrar a detalle, analizar la problemática a fondo", manifestó, "esto habla, lamentablemente de una cierta complicidad de Gobierno del Estado, donde no quiere confrontarse con el Gobierno federal, no quiere confrontarse con Pemex".

"Ya lo hemos dicho, esta relación entre el Gobernador y el Presidente no le permite, creo yo, defender a cabalidad a Nuevo León".

En Cadereyta, donde estuvo como parte de una gira de trabajo por la entidad, Santiago Creel, señaló que desde la Cámara de Diputados ya se han emprendido acciones legales que impulsarían un cambio en la refinería.

En entrevista previa, el Diputado federal albiazul y presidente de la Cámara de Diputados dijo que en dos meses se podría tener una respuesta de la Suprema Corte o a más tardar en septiembre.

"Una vez que ganemos los litigios va a obligar a una reconversión en Cadereyta", sostuvo, "porque lo que está haciendo Cadereyta, de acuerdo con lo que establece la Constitución, no lo podría hacer, por la contaminación que produce, pero además por el costo del combustóleo".