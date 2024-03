Usa Samuel prenda de campaña en acto oficial

El Gobernador Samuel García llegó hoy a un evento público con decenas de maestros y padres de familia con una sudadera naranja fosforescente... con el nombre de su esposa que buscará la Alcaldía de Monterrey en las elecciones de junio.

El "detalle" no pasó desapercibido por los asistentes, que comentaban entre ellos la promoción de Mariana Rodríguez, que no asistió al evento.

La sudadera es idéntica a la que utilizó la emecista en el video donde se destapó para la Alcaldía: anaranjada con la palabra Mariana al frente.

Otros funcionarios, como el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, utilizaron prendas oficiales de la Administración.

En su mensaje, durante la entrega del Instituto de Salud Socioemocional para ayudar a alumnos y maestros con problemas de depresión, ansiedad u otros padecimientos mentales, el Mandatario habló brevemente de la marcha feminista de ayer, y apuntó que el enojo es por lo que dejó de hacer por años la "vieja política".

García dijo que desde la Fiscalía y el Poder Judicial se ha permitido la impunidad de los agresores de mujeres, e hizo alusión a su esposa.

"Furia de que la violencia y las pintas, son injusticias que nunca se resolvieron, están ahí atoradas, por eso salen, dijo.

"Yo platicaba con mi esposa, porque una vez fue a una y me decía: 'Lo que viví estando ahí, es inexplicable. Lloré", añadió, "esa frustración de que te tocaron un hijo o lo dañaron o que no lo encuentras... este Estado no puede seguir así".