Ofrece a Trump combate conjunto a fentanilo o habrá Plan B

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum planteó a Estados Unidos combatir conjuntamente el fentanilo mediante una mesa de trabajo de ambos países y, de no recibir respuesta, mañana lunes se anunciarán las medidas del Plan B.

"Yo el día de ayer, en mi comunicado, le propuse al Presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. Les propongo que esperemos la respuesta del Presidente Trump a nuestra propuesta y, en la mañanera del día de mañana, en la mañanera del pueblo, les estaré informando las primeras medidas de lo que llamamos el Plan B", dijo Sheinbaum en un video publicado en la plataforma X.

La titular del Ejecutivo federal cuestionó el porqué Estados Unidos no ha combatido al fentanilo en su territorio y afirmó que, si sus agencias de investigaciones quisieran detener este problema de salud pública, ya lo hubiesen hecho.

"Ahora, si el Gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas?

"Bueno, también podrían iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes como lo hacemos en México. El consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema también de salud pública que nunca han atendido", señaló.

La Mandataria federal descartó también que vaya a imponer aranceles a Estados Unidos, pues esta no es la forma en como se resuelven los problemas y apostó por el diálogo y la coordinación.

"No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos, pero esto se los quiero contar.

"Lo hicimos así en las últimas semanas con el Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración, en nuestro caso siempre con respeto a los derechos humanos", mencionó.

'Verdadera alianza con criminales es de las armerías de EU'

Por otra parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la verdadera alianza que hay con los narcotraficantes es la que existe entre ellos y las armerías de Estados Unidos al venderles armas de alto poder.

"Rechazamos categóricamente la calumnia de la casa blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías con EU, que venden armas de alto poder, que son de uso exclusivo del Ejército, de ellos a estos grupos criminales.

"Esto lo demostró -fíjense bien- lo demostró el propio departamento de justicia de EU el 8 de enero de este año, aquí tengo el documento que fue publicado en esa fecha, donde la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y explosivos que dependen del Departamento de Justicia -fíjense bien- reconoció que el 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar de su país", agregó.