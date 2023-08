Sale Aeroméxico de terminal 1; pasa a la 2

La aerolínea bandera del país, Aeroméxico, ya no podrá despegar ni aterrizar en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a partir del próximo 1 de septiembre. Con la saturación del aeródromo capitalino como telón de fondo, la dirección de del aeropuerto ha decidido rescindir los contratos de la empresa, que originalmente vencían hasta 2025, para intentar desahogar la llegada de pasajeros a esta congestionada terminal. La compañía no ha emitido ningún comentario sobre la decisión unilateral del AICM, sin embargo, deberá mudar en menos de 30 días los 67 vuelos que opera desde este puno a la terminal 2.

Carlos Velázquez Tiscareño, director general del AICM informa a El País de que tenía la empresa quedarán libres indefinidamente y no se otorgarán a otra aerolínea. El vicealmirante indicó que esta medida se toma porque existe la facilidad de que Aeroméxico tiene espacios y slots en la terminal 2 por lo que no tendrán un efecto grave. "No perjudica tanto a Aeroméxico porque ellos tienen la terminal 2 y se le van a dar posiciones allá y se le darán todas las facilidades para la mudanza", menciona. El directivo también afirma que el contrato da protestad al AICM de rescindir los contratos por causa de saturación, por lo que no deberán pagar ni multas o indemnización por la terminación anticipada.