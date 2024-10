Analiza Congreso de Nuevo León sanciones para el Gobernador Samuel García

Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que, por la rifa de su camioneta Cybertruck, el Gobernador Samuel García debe ser penalizado por el Congreso local, Diputados del PRI y PAN analizan las sanciones a las que se hará acreedor por ser reincidente.

Carlos de la Fuente dijo que buscarán imponerle un castigo a la brevedad e insistió en que, por ser reincidente, podría proceder la destitución.

El líder de la fracción del PAN dijo que el fallo de la Sala Superior le dio "palo" al Ejecutivo estatal en su intento por evitar que el Congreso lo sanciones por vulnerar los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad electoral.

"La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó hoy (ayer) una sentencia contra el Gobernador y el que somos los Diputados los que debemos sancionarlo", expresó.

"Si mal no recuerdo, al día de hoy deben ser entre cinco y seis las sentencias que la Sala Especializada o la Sala Superior han emitido confirmando sanciones contra el Gobernador y pues la Ley no se negocia, se aplica... Le dieron palo al Gobernador quien buscaba que el Congreso no lo sancionara, pero la Sala dice que sí somos nosotros quienes debemos sancionarlo y creemos debe ser una sanción ejemplar por eso nosotros vamos a buscar la sanción máxima, que sería la destitución".

Por separado, Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión Anticorrupción, dijo que durante el mes de noviembre podrían estar revisando las diversas sanciones que deberán imponerse al Gobernador por cuestiones electorales.

"Hay que esperar que nos notifiquen la nueva sentencia, que sería la sexta sanción por un tema electoral que remiten al Congreso, es históricamente el Gobernador que más sanciones tiene que nos mandan al Congreso para imputarle una sanción", expresó.

"Estamos esperando que sea durante el mes de noviembre cuando se analicen estas sanciones, todavía no tenemos el estudio previo para ver si los vamos a resolver en bloque o vamos a ver uno por uno".

Sandra Pámanes, Diputada local de Movimiento Ciudadano, dijo que, en un momento dado, las sanciones al Gobernador deben ser administrativas y económicas, pero no pueden llevarse al extremo de una destitución.