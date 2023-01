Niega Jorge Salinas romance extramarital con su nutrióloga

"Lamento que todo este tema mediático esté sucediendo no tengo ningún resentimiento, al contrario, existe todo mi apoyo (para que se esclarezca el asunto).

"Quiero decirles que no tengo, y no he tenido, una relación fuera de mi matrimonio. Eso no ha sucedido ni va a suceder, les pido por favor que paren este tema mediático que no va a llegar a más. Es por honor a mi familia, el respeto a la mujer, el respeto a mi mujer. Le digo nuevamente que no tengo ninguna relación (extramarital)", sentenció Salinas.