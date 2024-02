Acusa Palazuelos 'guerra sucia' por preferencia electoral

Quintana Roo, México .-El aspirante al Senado por Movimiento Ciudadano (MC), Roberto Palazuelos aseguró que se ha orquestado una guerra sucia en su contra por subir en las encuestas, y aseguró que a la mujer que lo denunció por despojo "le dieron palo".

En un video que difundió en sus redes sociales etiquetado como "mensaje muy importante" el también actor y empresario expuso tres puntos. En el primero, aseveró que quienes no quieren que llegue a ocupar un escaño en la Cámara Alta, han usado la inteligencia artificial para crear videos con su imagen.

"Esto se está utilizando mucho en todas las campañas de la República Mexicana y es la nueva manera de hacer guerra sucia. No hagan caso a esas cosas que lo único que tienen es miedo porque estoy subiendo demasiado y saben que van a perder la elección", señaló.

En el segundo punto, acusó que también por parte de este supuesto grupo, se ha promocionado una serie de encuestas que, dijo, están manipuladas al realizarse por vía telefónica, método que desacreditó.

"Y aparte las preguntas están inducidas para que sus candidatos queden arriba y yo quede abajo, que sólo demuestran miedo porque saben que van abajo", opinó.

Como último punto, el emecista con aspiración a una senaduría denostó la denuncia interpuesta ayer por Lizbeth Romano, quien lo señaló por apropiación ilegal de un terreno en la zona hotelera de Tulum, Quintana Roo.

"Estos desgraciados, porque es lo que son, mal educados, gente corriente, de lo peor, que luego Dios se les cobrará en salud y perderán el poder, estas gentes también han contratado a una señora que se llama Lizbeth y la han llevado a abrir una carpeta de investigación o no sé qué. Esta señora Lizbeth tuvo un juicio conmigo que duró cuatro años.

"Agotó primero la primera instancia en donde alegó todas sus tonterías que no le procedieron, luego de ahí se fue con los magistrados donde también le dieron palo, alegó todo y no le procedieron. Finalmente, se fue a la última instancia de nuestro sistema jurídico que es el amparo, también en el amparo perdió. El Juez federal ordenó al Juez de primera instancia que ejecutara la sentencia. Cuando ordenó esto, se le dio un aviso que en 30 días podía regresar la propiedad en buena lid, de buena fe, pero no cumplió y entonces una mujer actuaria adscrita al Poder Judicial llegó y ejecutó la sentencia", manifestó.

Con ello, el "Diamante Negro" negó haber cometido un despojo, y según su versión, se trató de un desalojo jurídico "con todas las de la ley".

"Es más, cuando se le desalojó, se le rentó una bodega para que guardara sus muebles. La señora tuvo cuatro años y muchas instancias para alegar todos sus raciocinios jurídicos que son incoherentes, que no le proceden y pues perdió el juicio. Entonces, bueno, no se dejen llevar por todas estas cosas. Ustedes me conocen, ustedes saben bien quién soy yo y lo que les preocupa a ellos es que estoy creciendo mucho en las encuestas.

"Está a punto de empezar la elección, va a ser una fiesta popular muy grande. Yo seré un caballero, yo no estaré golpeando a nadie, no lo necesito. Yo tengo al pueblo conmigo. Ellos lo necesitan porque ellos no traen nada. Lo único que traen es una marca, una marca que cuando la pones conmigo, baja", reviró sin mencionar nombres.

Lizbeth Romano denunció que el 26 de marzo de 2021 fue despojada de un predio donde ahora Palazuelos tiene hotel y restaurante.

En redes sociales circulan videos de ese año en los que el ahora candidato es captado acompañando un operativo de la Policía Municipal de Tulum, y se observa que son desalojados la mujer y el personal de lo que entonces llevaba el nombre de "Yoga Shala Tulum Hotel" y el restaurante "Canopia Tulum".