Muerte por cirugía estética: importancia de verificar credenciales

La comunidad no debe temer a las cirugías estéticas si se conocen las credenciales del cirujano, la certificación del hospital y las condiciones de salud del paciente, señaló Juan José Ruiz Treviño, cirujano plástico en el Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad.

El médico demandó a las autoridades que investigan la muerte de Jaqueline Yamileth Briones, transparentar información que le dé tranquilidad a la ciudadanía.

"No dan detalles, no exponen a la gente que está, vamos a decir, suplantando profesiones y en este caso que es un delito federal.

"Eso es lo que (las autoridades) deberían de decir: 'oye, sucedió esto, bajo estas condiciones, la clínica no es clínica, se operó en una casa, la operó un médico general', esto es lo que deben hacer, en vez de asustar a los pacientes".

El especialista señaló que las personas interesadas en someterse a una cirugía estética deben atender una "pirámide", que es conocer las credenciales del médico a cargo de la intervención, las del hospital o consultorio en donde se practicará la cirugía, y no omitir datos sobre su cuerpo y padecimientos.

"Hay que empoderar a pacientes que van a buscar una solución estética, en vez de satanizar el procedimiento", indicó, "cirugía plástica siempre va a haber, el problema es quién la está realizando y en qué entorno o medio hospitalario lo hace".

El especialista subrayó que quien busque realizarse una cirugía estética no debe omitir ningún detalle de salud que se le pregunte.

"No oculten detalles, porque en algunos casos donde han fallecido pacientes resulta que no le dijo a su médico que utilizaba alguna sustancia de abuso o algunos medicamentos delicados a la hora de la anestesia, y eso puede tener consecuencias fatales.

"Una cirugía es tan segura como volar en avión. Es el método más seguro de viajar y salen más de 12 mil aviones al día alrededor del mundo, pero que no se caiga uno cada dos meses o pase algo porque entra en todas las primeras planas.

"Es muy segura. Estamos hablando que una fatalidad en quirófano es abajo del 0.002 por ciento y estamos hablando que es muy muy raro".

Ante cualquier riesgo, señaló, siempre habrá más posibilidades que un paciente salga adelante cuando se tenga a un especialista con todas las credenciales, en un lugar que cuente con el equipo necesario.