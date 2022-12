Alertan riesgos a Poder Judicial de Zacatecas

Zacatecas , México .- Tras el asesinato del juez Roberto Elías Martínez en un ataque armado, los integrantes del Poder Judicial en Zacatecas viven con temor, advirtió su titular Arturo Nahle, quien reveló que dos juezas no quisieron atender audiencias el pasado fin de semana ante el riesgo a su seguridad.

El Magistrado presidente, quien fue Secretario de Gobierno en el sexenio de Ricardo Monreal, aseguró además que el Poder Judicial enfrenta una crisis económica que lo tiene al borde de incumplir con el pago de los salarios restantes del año y aguinaldos, mientras que el presupuesto previsto para 2023 sólo serviría "para que no nos muramos de hambre".

"Hay un sentimiento de tristeza, pesadumbre, obviamente hay miedo, zozobra; unas juezas que tenían audiencia el domingo y el sábado no querían atender sus audiencias, obviamente tuvimos que pedir vigilancia; hay que decirlo, hay temor, un temor fundado", dijo a Grupo REFORMA.

"Estamos indignados, no es solamente un golpe a Roberto y su familia, es un golpe al Poder Judicial. Aparte de jueces, nos preocupan actuarios, notificadores, que todo el día hacen diligencias en comunidades, barrios alejados, en caminos sinuosos; varios de ellos han sido interceptados por retenes y grupos delictivos, los identifican como funcionarios judiciales y los dejan transitar, pero nos preocupa mucho".

Zacatecas, gobernado por el morenista David Monreal, vive las consecuencias de una disputa por el control territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, cuyos enfrentamientos han provocado bloqueos, el incendio de vehículos y constantes ataques.

Nahle advirtió además que el Poder Judicial "no ha sido bien tratado" en materia presupuestaria, lo cual ha impedido la implementación de mejoras en los sistemas de cómputo y la infraestructura.

"Espero que en el presupuesto, que en días se aprobará, nos vaya mejor que como nos fue en este año, donde nos redujeron importante presupuesto, (lo cual) no nos permitió renovar nuestro equipo informático obsoleto, renovar parque vehicular que es una chatarra, mejorar instalaciones físicas", lamentó.

"Los 73 juzgados que tenemos se están cayendo a pedazos, queremos darles una manita de gato, y todo eso cuesta, pero no hemos tenido recursos para ello".

En 2021, el Poder Judicial de Zacatecas recibió un presupuesto de 585 millones de pesos, que se redujo a 550 millones para este año, mientras la propuesta para 2023 es de 605 millones.

"No tengo recursos suficientes para pagar las dos quincenas de diciembre y el aguinaldo a los casi mil 200 trabajadores que laboramos en el Poder Judicial. Los 605 millones que se proponen es para que no nos muramos de hambre", añadió el también ex Procurador estatal.

"Con eso podemos pagar salarios y gasto operativo, pero no podemos renovar nuestro equipo informático, con eso no podemos renovar parque vehicular y mejorar instalaciones físicas, y mucho menos mejorar los pésimos salarios que pegamos, sobre todo, a juezas y jueces".

Nahle exigió además que la Fiscalía estatal concluya las indagatorias y presente a los culpables del asesinato del juez Martínez, de 48 años, quien tenía dos hijos, una esposa y llevaba casi 30 años laborando en el Poder Judicial.

Aseguró que la víctima no tenía amenazas y que el distrito de Río Grande, en donde se encontraba el juez Martínez, tenía baja incidencia delictiva, por lo que no sabe de dónde pudo provenir el ataque.

El pasado sábado, el juez Martínez fue atacado a balazos, uno de ellos en la cabeza, en el Municipio de Guadalupe.