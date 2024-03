Siguiente gobierno seguirá con caso Salinas Pliego: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a Ricardo Salinas Pliego que quien quede en el próximo Gobierno, insistirá al empresario que pague sus impuestos millonarios al SAT.

En conferencia mañanera, el Mandatario dijo que el dueño de Tv Azteca aplica tácticas dilatorias para no cubrir el pago, pero se le seguirá cobrando con el nuevo o nueva Presidenta, pues si los jueces no resuelven el caso en lo que le resta del actual sexenio, la deuda seguirá.

"Ricardo ha dicho, pero así como él, otros, 'ya nada más les quedan siete meses', la verdad que no son siete meses, son seis y unos días más, sí, sí, pero pues ni modo que se vaya a vaciar el País cuando se dé el cambio (de Gobierno), nos vamos a quedar a vivir aquí, todos, yo me voy a quedar aquí, nada más me voy a ir a Palenque, Chiapas.

"Entonces, porque también eso es pues una ilusión, es una falacia, van a entrar, vamos a, como dicen los abogados, aceptar sin conceder de que no resuelvan en los seis meses los jueces, que sería pues muy lamentable y cuestionable, porque ¿cuánto tiempo? Con las tácticas dilatorias de estar ganando tiempo, pues de todas maneras nos vamos a quedar ¡todos! Y ni modo que los que lleguen no atiendan este asunto, eso que quede claro", advirtió.

El pasado viernes, el Gobierno federal informó que Grupo Salinas tiene un adeudo de impuestos que alcanza los 30 mil millones de pesos.

Además, autoridades exhibieron los esquemas utilizados por compañías de Salinas Pliego para evitar el pago al fisco, en repetidas ocasiones. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación presentaron un informe sobre evasiones en Totalplay.

Esta mañana, AMLO reiteró que el dueño de Elektra no ha aceptado las salidas planteadas como otras compañías que sí "se han puesto al corriente" tras la reforma fiscal de 2013.

Puso como ejemplo que las empresas de Carlos Slim, así como Walmart, Grupo FEMSA, Televisa y Bimbo sí han cubierto las deudas al SAT. Ello, aseguró, ha permitido contar con presupuesto público sin endeudar al País ni aumentar impuestos.

"Esto nos ha ayudado bastante porque se ha incrementado la recaudación sin aumentar impuestos y sin endeudar al País y sin gasolinazos y sin que aumente el precio de la luz, entonces nos ha ayudado mucho esta política, desde luego, lo fundamental ha sido no permitir la corrupción, eso es lo que más ha ayudado.

"Por eso hemos avanzado, por eso hemos disminuido la pobreza, la desigualdad, y por eso tenemos crecimiento económico y por eso hay empleos y por eso tenemos una moneda, un peso fuerte como no había sucedido en muchos años y por eso México tiene muy buena fama en el extranjero en todo sentido y en especial es uno de los países más atractivos para invertir, hay orden, tenemos finanzas públicas sanas", presumió en el contexto de la veda electoral que le prohíbe difundir logros de su Gobierno.

Añadió que muchas veces, los empresarios son engañados por abogados fiscalistas que garantizan influencias entre jueces para ser favorecidos y eso es lo que podría ocurrir con Salinas Pliego.