Ricardo Anaya pide solidaridad con víctimas de Acapulco

El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya pidió hacer a un lado cualquier agenda política y pidió a todos los mexicanos a la solidaridad con las víctimas del huracán Otis, que azotó Acapulco la madrugada del miércoles 25 de octubre.

VIDEO SEMANAL

En su video semanal, Anaya Cortés dijo que "lo que está viviendo Acapulco obliga a la unidad y a la solidaridad total". Agrega que "no hemos terminado de entender el tamaño de la tragedia. No existe registro en la historia de un huracán categoría 5 en Acapulco; pero, además, pasó de tormenta tropical, o sea menos que categoría 1, a categoría 5, en solo 24 horas. La gente no se pudo preparar".

Detalla que "hay un millón de personas viviendo un infierno. Los pescadores perdieron sus lanchas, los hoteles están destruidos y eso dejó a miles de personas sin trabajo, ¿qué va a hacer toda la gente que además de perder su casa y todo lo que había adentro, además no tiene dónde trabajar? No hay agua potable, no hay luz, no hay comida. Imagínate a los enfermos en los hospitales..."

Por eso, reitera: "Mi único llamado es a que todos ayudemos y a que el gobierno nos deje ayudar a los ciudadanos. Acapulco nos necesita a todos".

A la población le pide "ayuda a través de la institución en la que tú más confíes, puede ser la Cruz Roja, puede ser la UNAM. Lo importante es que todos nos pongamos a ayudar. Va a tomar años poner de pie a Acapulco y todos tenemos que ayudar".

Anaya concluye el video enviando "un abrazo fraterno a todas las familias que están sufriendo, que perdieron a un ser querido; toda mi solidaridad para las miles y miles de personas afectadas".