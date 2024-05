Generan revisiones pérdidas millonarias

Ciudad de México.- Tráilers cargando mercancía desde México a los Estados Unidos padecen largos retrasos para cruzar algunos puentes fronterizos en Texas, lo que está generando pérdidas de hasta 32 millones de dólares diarios, según estimó la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Caintra). La medida inició el domingo, mismo día en que los presidentes de ambos países acordaron reducir el número de personas indocumentadas que cruzan, pero manteniendo la frontera abierta.





"SE VEÍA VENIR"

El asunto empezó el miércoles 24 de abril, cuando autoridades mexicanas informaron que encontraron a 131 personas escondidas en la caja de un tráiler que transitaba en la carretera que va de Ciudad Juárez (Chihuahua) a El Paso (Texas). Eran 108 migrantes originarios de Guatemala, 22 de Ecuador y uno de El Salvador, según reportaron medios locales. "Se veía venir" el regreso de las inspecciones en Texas, dijo el coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo y consejero nacional de la Caintra, Thor Salayandía, en una rueda de prensa el lunes. El Gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha recurrido a estas inspecciones antes, había ordenado su reactivación el domingo. En octubre, Abbott ordenó el cierre de un paso fronterizo que impidió el comercio durante 22 días.





RESPONDE A LLAMADO

También el lunes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo en conferencia de prensa que había respondido a un llamado de la Casa Blanca en la que su homólogo estadounidense pidió hablar de la crisis migratoria. Según López Obrador, en la llamada acordaron "mantener abierta la frontera para que quienes hacen sus trámites legales puedan llegar a Estados Unidos, pero que no haya migración, vamos a decir, irregular". El mandatario, incluso, se expresó favorablemente sobre el Gobierno de Texas, destacando que hacía tiempo que no tomaban acciones contra la migración, el cual es un tema que le corresponde al Gobierno Federal en el país vecino, y no a los estados.

La espera para vehículos de carga en el puente Ysleta el miércoles sumaba 300 minutos (5 horas), cuando el promedio es de 59 minutos, según datos la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por su sigla en inglés). La espera alcanzó los 480 minutos (8 horas) el martes. Según estimados de Salayandía, las pérdidas diarias son de 32 millones de dólares, en promedio, solo de vehículos que transitan por Ciudad Juárez. Salayandía dijo el lunes que no sabía cuándo se terminarían los "bloqueos" y agregó: "No sabemos, pero le van a pegar muy fuerte a la industria que está aquí".





Anuncian coordinación

- La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) anunció que se coordinará con CBP para ampliar los horarios de atención cruces fronterizos alternativos entre Chihuahua y Texas

- La ANAM reconoce en un comunicado que las inspecciones "han afectado sustantivamente el cruce de mercancías, así como las operaciones de comercio exterior" entre ambos países

- Los nuevos horarios de los cruces alternativos San Jerónimo y Guadalupe-Tornillo se encuentran en la página de la ANAM.