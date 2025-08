Israel Vallarta promete revelaciones tras su liberación

Al salir ayer en la mañana del Penal del Altiplano, tras casi 20 años preso, Israel Vallarta Cisneros acusó a Luis Cárdenas Palomino, colaborador cercano de Genaro García Luna, de intentar sobornarlo al interior del reclusorio y adelantó que hará más revelaciones.

La ex pareja de Florence Cassez fue absuelto el viernes de delincuencia organizada, secuestro en agravio de 6 personas y portación y posesión de arma de fuego.

Aseguró que Cárdenas Palomino, ex director de Investigación de la AFI, le ofreció dinero para que no continuara con la denuncia por torturas cometidas durante su captura en 2005, pero, dijo, rechazó la oferta.

"Llegó a ofrecerme un acuerdo económico, lo cual no me interesó, se lo dejé claro, la justicia que yo buscaba no era económica, no es económica", indicó.

Agregó que ofrecerá una rueda de prensa para demostrar con documentos que hubo otros "espectros oscuros" que no son tan públicos y tuvieron una incidencia en su captura.