Acusa Sheinbaum corrupción en Seguro Popular

Coatzacoalcos, México.- Al inaugurar un hospital materno infantil que duró 13 años en ser terminado, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Seguro Popular en realidad era puro negocio en las administraciones anteriores a la Cuarta Transformación.

La Mandataria dijo que este hospital, usado como clínica Covid durante la pandemia, es simbólico porque viene de un esquema en el que lo importante no era brindar atención a la población sino aprovecharse de los recursos públicos que se repartían a las entidades.

"El modelo anterior no funcionó. El llamado seguro popular en realidad fue puro negocio y la mejor demostración es este hospital, que no pudieron ni siquiera avanzar en su construcción", aseguró.

"Lo que ahora defendemos es el derecho al acceso a la salud del pueblo de México y eso es el IMSS-Bienestar. Es derecho a la salud, es el respeto y la conclusión y el desarrollo del cuarto constitucional. Es justicia social".

Sheinbaum dijo que su administración renovará varios hospitales en Veracruz con una inversión millonaria y con el propósito de que ninguna persona se quede sin atención médica, además de garantizar el abasto de medicamentos.

"Algunos que no nos quieren, que no les gusta la Cuarta Transformación, quieren que fracasemos en nuestro modelo de salud. Pues no solo no vamos a fracasar, sino al contrario. Les vamos a demostrar que este es el camino posible para el pueblo de México. Un verdadero sistema de salud que atienda el que menos tiene, con dignidad, con afecto", sostuvo.

El hospital inaugurado, aseguró, cuenta con los equipos más modernos y está dirigido a los niños y a las mujeres.

"Lo que muestra este hospital es dignidad y justicia social combinados en este hermoso hospital que se entrega hoy. Es también un símbolo por las enfermeras, los enfermeros, las médicas, los médicos, los trabajadores de la salud, que es de lo mejor que tiene el hospital", manifestó.