Revela el INAI supuesto boicot de Gobernación

"Hemos sabido que se les está llamando a no contestar porque ya no es obligación, mentira, es su obligación. A mí me lo dijeron, circula en chats, hay chats de unidades de transparencia y ahí una persona de una unidad de transparencia de acercó y me dijo: ´Comisionada qué hacemos, las Unidades de Transparencia estamos batallando mucho para que nos generen la información porque las áreas administrativas nos dicen ya no vamos a entregar nada´. Yo le pregunté: ´¿Quién les dijo eso?´, y me responde: ´No puedo decirle, pero es el segundo a bordo´, y bueno, el segundo a bordo es el secretario de Gobernación", acusó la comisionada.

REVISIONES SE DUPLICARON

La comisionada Josefina Román Vergara dijo que muestra de que se están dejando de atender las solicitudes de transparencia es que solo la semana pasada, los recursos de revisión prácticamente se duplicaron.

"La semana pasada recibimos 460 recursos, son casi el doble, y lo lógico es que a más recursos o no hay respuestas o estaban incompletas", detalló.