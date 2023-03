Acepta Sheinbaum reunión por Glorieta de Mujeres que Luchan

Este acuerdo se concretó después de que ayer, en su primer gira para encabezar un evento masivo fuera de la CDMX después de siete semanas de pausarlos por el choque de la Línea 3 del Metro, Sheinbaum calificó de racistas y clasistas a las mujeres que se oponen a la instalación de "La Joven de Amajac" en Paseo de la Reforma.

"Aquellos que no quieren que La Joven de Amajac, que es una figura huasteca, que se encontró en Álamo, Veracruz, las mujeres que no quieren ello, en el fondo son profundamente racistas y clasistas", dijo.

Cuando le reclamaron por discursos de violencia y revictimizantes contra quienes defienden la "Glorieta de las Mujeres que Luchan", Sheinbaum ofreció una reunión, pero pidió que no se busque "imponer".

"Sí vamos a dialogar, vamos a dialogar, pero si vamos a reunirnos para cerrarnos y no querer dialogar, entonces no tiene sentido, sí vamos a reunirnos para hablar y para ponernos de acuerdo, con todo gusto, sí vamos a ir para querer imponer, entonces no, tenemos que ir para llegar a un acuerdo porque si no no tiene caso", dijo este domingo.