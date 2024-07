AMLO y padres de los 43 normalistas acuerdan reunión para agosto

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que acordaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador tener otra reunión en un mes.

"Sí (acordamos una reunión), para el próximo mes. El 27 de agosto", dijo en entrevista al arribar al museo de la Ciudad de México para sostener una reunión con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Respeto a los que esperan a la reunión con Sheinbaum, de la Cruz explicó que únicamente van a fijar la postura de los padres de familia y el compromiso de "que esto no puede quedar ahí, tiene que seguir, que continuar la investigación y hasta que sepamos la verdad y los encontremos principalmente".

Agregó: "(...) ahorita los padres vienen en esa postura de hablar con ella, de hacerle y decirle que debe de dar continuidad a eso, eso no termina porque todavía no tenemos nada (...) dentro de todo esto, pasitos muy pequeños, pero se han ido dando. La información que nos dan, casi se repite, porque el trabajo sigue pasando lo mismo, porque no encontramos nada nuevo, pero para nosotros lo más relevante es la postura de seguir hasta el último día del gobierno, para saber el paradero de los jóvenes".

El exvocero de los padres de los normalistas dijo que van a poner en la mesa el tema de que el ejército estuvo presuntamente involucrado.

"(...) eso no lo negamos nunca y al presidente se lo dijimos. Para nosotros el ejército participó. ¿Quiere pruebas? Bueno, ya las tiene, la detención del general Rodríguez, la detención de mandos medios, soldados, entonces, ¿qué más pruebas? Participó. Ah, y se lo van a poner en la mesa el día de hoy".