Retos del nuevo INE

El Instituto Nacional Electoral flota entre las leyes vigentes y las reformas electorales impulsadas por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El consejo general con el que inició el instituto en 2014 ha sido totalmente renovado y se enfrenta, en la incertidumbre jurídica, a dos retos principales: la realización de las elecciones en Estado de México y Coahuila, y la organización de las elecciones de 2024, las más grandes de la historia del país (y en la que se votará al próximo presidente de la República). En ese escenario, este 3 de abril tomó protesta la nueva consejera presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei, cuestionada por su parentesco con personajes importantes del partido en el poder, Morena. También comenzaron su encargo los consejeros Rita Bell López, Arturo Castillo y Jorge Montaño, después de haber sido todos seleccionados a través de un sorteo, al no haber acuerdos entre los diferentes partidos políticos en la Cámara de Diputados.

Ciudad de México

En el último año, el Instituto Nacional Electoral se ha convertido en un trofeo político en México, tanto para la oposición como para el gobierno de López Obrador. El 28 de abril de 2022, el presidente envió al congreso una iniciativa para realizar cambios profundos en materia electoral, como la sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) pero las reformas no tuvieron futuro porque se necesitaba mayoría calificada para ser aprobada. La oposición se volcó a las calles para manifestarse en contra de la iniciativa y para presionar a los líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de no sumarse al proyecto. Lograron tumbarla y entonces vino el plan b, que contemplaba cambios a leyes general pero ya no a la Constitución. En todos estos meses, el INE ha estado en el debate partidista. También Morena salió a protestar, como mejor sabe hacer, y en respuesta la oposición regresó a protestar al Zócalo de la capital de México. Es así también como llega Taddei, tras un largo proceso de evaluación, que duró un mes y medio, y que ha sido cuestionado porque la mayoría de los integrantes del comité, quienes presentaron a los perfiles mejor calificados para las vacantes en el órgano electoral, son cercanos ideológicamente a Morena.

MANOS A LA OBRA

Mientras en la sesión de este lunes los consejeros electorales destacaron que tienen que ponerse manos a la obra para organizar las elecciones electorales de 2024, que comienza en cinco meses, expertos en materia electoral reconocen que el INE todavía no ha llegado a una normalidad, tras meses choque entre su expresidente Lorenzo Córdova, quien ha sido el principal opositor a las reformas del INE, y el presidente de México López Obrador. "Están entre dos leyes, en la incertidumbre jurídica, con un proceso sub júdice, lo cual genera mucha incertidumbre", expresó en entrevista telefónica, María Marván Laborde, exconsejera electoral del antecesor del INE, el Instituto Federal Electoral (IFE).