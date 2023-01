Reto Clonazepam deja 3 estudiantes de secundaria intoxicados en NL

Alma Rosa Marroquín Escamilla, titular de Salud, informó lo anterior y expresó que desafortunadamente los retos que se difunden a través de las redes sociales muchas veces ponen en riesgo la salud y hasta la vida de las personas, principalmente menores de edad.

Comentó la funcionaria estatal que los menores tomaron el medicamento benzodiazepina, de uso controlado, el cual se convierte en droga si se rebasan las dosis recomendadas por el médico. El fármaco se prescribe para tratar estados de ansiedad, en ocasiones crisis convulsivas y algunos otros estados mentales donde produce una depresión del estado de alerta y también se utiliza por algunas personas para inducir el sueño, detalló Marroquín Escamilla.

Sobre el caso que ocurrió en la escuela secundaria número 46 de la colonia Praderas de Santo Domingo, en el municipio de San Nicolás de los Garza, dijo la secretaria de Salud, para cuando acudió personal del municipio, que en primera instancia atendió el caso, ya se habían retirado con sus padres los menores (dos de sexo masculino y una adolescente de sexo femenino), que no requirieron hospitalización.

Aseveró que la dependencia por medio de las subsecretarías de Prevención y Control de Enfermedades, y de Regulación y Fomento Sanitario está realizando diversas intervenciones para atender este caso y prevenir que no haya otros incidentes del mismo tipo en ese u otros planteles.

Este tipo de juegos (retos virales que se difunden por las redes sociales), señaló la funcionaria, pueden producir la muerte, especialmente en niños que ni siquiera están conscientes de las dosis que están ingiriendo.

Recomendaciones para que medicamentos no estén al alcance de niños

Puntualizó que para prevenir este tipo de casos los medicamentos controlados deben estar bajo llave y en lugares muy seguros fuera del alcance de los niños, para prevenir una ingesta. Las afectaciones por este tipo de incidentes, dijo la doctora Marroquín, se consideran lesiones no intencionales, no es accidente, porque pensamos que es algo al azar, que se produce por alguna casualidad o el destino, y no es así, "no es posible que no tengamos esta conciencia".