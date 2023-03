Reta AMLO a Calderón a defender a García Luna

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a retar al ex Mandatario Felipe Calderón para que defienda abiertamente a Genaro García Luna , Secretario de Seguridad federal del panista que fue hallado culpable por cargos de narcotráfico en Nueva York.

Ayer, Calderón dijo a los medios en España que dudaba del veredicto emitido el mes pasado en la corte de Brooklyn y que la Fiscalía neoyorkina no presentó evidencias, sino testimonios de criminales confesos, algunos de los cuales fueron capturados y extraditados en su Gobierno (2006-2012).

En su conferencia matutina de este martes, el Presidente reaccionó a las declaraciones del panista y lo llamó para que abunde su defensa de García Luna y por qué no confía en la justicia de Estados Unidos.

"¿Cuándo íbamos a saber de que el Secretario de Seguridad de Felipe Calderón estaba aliado a un grupo de narcotraficantes?, ¿cuándo íbamos a estar viendo que es juzgado este señor García Luna y sale Felipe Calderón a defenderlo?", cuestionó.

"¿No tienes por ahí la declaración de Calderón de esto? Lo juzga un tribunal de Estados Unidos y dice Calderón: 'no les creo, no hay pruebas', ojalá pudiese él (Calderón) ayudar y explicar qué hacía García Luna en su Gobierno, por qué considera que no hay pruebas y que le dé una explicación al pueblo de México y que defendiera a García Luna".

López Obrador sugirió al ex Presidente que presente una demanda contra las autoridades que llevaron el caso de García Luna, si es que considera que hubo una injusticia.

"Podría él incluso presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando (a García Luna). Decía el Quijote, bueno, Cervantes: 'por la dignidad y la libertad se puede arriesgar hasta la vida', entonces, cuando uno tiene la seguridad de que se es inocente, no se debe de permitir que nadie ponga en entredicho nuestra honestidad, que es lo que debe importar más, ninguna otra cosa, la honestidad", añadió.